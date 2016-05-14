Home Gadget e Curiosità Samsung, uno smartwatch con proiettore tra i progetti futuri?

Samsung, uno smartwatch con proiettore tra i progetti futuri?

di Redazione 14/05/2016

Il mondo smartwatch è in rapida evoluzione e anche la sempre più prolifica Samsung non ha intenzione di rimanere indietro nel campo dei wearables. E' notizia di qualche ora fa, infatti, che la casa coreana sia allo studio di un nuovo modo di intendere l'hardware dei dispositivi smart di prossima generazione, sviluppando un brevetto depositato circa un anno fa ed evolvendolo in un oggetto che fino a qualche anno fa non sarebbe stato fuori posto in un film di fantascienza: uno smartwatch con proiettore incorporato. In breve, la sorprendente idea di Samsung permetterebbe al wearable di far comparire un'immagine sulla nostra pelle, o addirittura muri o superfici piane vicine a noi. A questa interessante capacità potrebbe presto aggiungersi la possibilità di interagire virtualmente con le immagini create, grazie all'ausilio di una videocamera innestata nel corpo dello smartwatch, in grado di seguire i nostri gesti e reinterpretarli come input all'immagine. Tra i principali limiti attuali al progetto Samsung c'è sicuramente la ridotta superficie del display degli smartwatch attuali, da cui comunque si sta cercando di prendere le distanze con lo sviluppo di SkinTrack, tecnologia in grado di estendere i normali input su touchscreen alla superficie del polso o dell'avambraccio, in modo da rendere lo schermo più leggibile e aperto a nuove funzioni. Samsung: come saranno gli smartwatch del futuro? I disegni principali del brevetto Samsung mostrano però la presenza di un ipotetico secondo schermo, un'estensione che andrebbe ad aggiungersi al corpo principale dello smartwatch, da fissare stabilmente oppure utilizzare all'occorrenza. Le funzioni previste sarebbero attualmente quelle di fornitura di una precisa mappa geografica degli ambienti circostanti, la lettura di messaggi e mail, e ovviamente la possibilità di proiettare tutto questo su una superficie più comoda e decisamente più ampia dello schermo di un wearable. Il fattore "comodità" sembra essere, assieme alle prestazioni hardware, la vera e propria "next big thing" da ricercare nel settore dei wearable: Samsung avrà l'intuizione giusta a riguardo? Noi pensiamo di sì, specialmente se la realtà virtuale accorrerà in aiuto nella creazione dei dispositivi smart di domani.