Dalla console al cinema, rilasciato il trailer di Assassin's Creed

Callum Lynch, il personaggio di uno dei videogiochi più famoso in assoluto, prende vita al cinema nel film Assassin's Creed, titolo omonimo del videogame di Ubisoft che dal 2007 al 2015 ha realizzato ben nove capitoli del gioco.

Il primo trailer ufficiale di Assassin's Creed, uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, è stato finalmente rilasciato dalla 20th Century Fox. Il film ispirato alla saga sull’antica stirpe di assassini, sarà nelle sale italiane dal 5 gennaio 2017 ma l’anteprima mondiale è prevista per il 21 dicembre prossimo.

Già dalle scene spettacolari del trailer, si intuisce che Assassin's Creed ha tutte le carte per raggiungere il successo. Il film diretto da Justin Kurzel, regista noto per Snowtown e Macbeth, ha suscitato un grande interesse anche per il cast di tutto rispetto a partire dal protagonista. Callum Lynch, personaggio chiave della storia, è infatti interpretato da Michael Fassbender che ha tra l’altro coprodotto la pellicola e famoso per i film “X-Men: Giorni di un Futuro Passato” e “12 anni schiavo”. Nel cast anche il premio Oscar Marion Cotillard, interprete in “Il cavaliere oscuro il ritorno” e “La vie en rose”.

La trama del film rispecchia nel complesso la saga del videogioco Assassin's Creed in cui Templari e Assassini si scontrano nel corso del tempo, in un’epoca antica riportata alla luce grazie a macchinari sofisticati in grado di recuperare i ricordi genetici dell’ultimo discendente dell'Assassino Aguilar de Nerha, vissuto nella Spagna del 15esimo secolo.

Callum Lynch rappresenta la chiave per portare alla luce le vicende compiute dall’assassino Aguilar, ed è per questo che, detenuto nel braccio della morte, dopo essere stato giustiziato viene prelevato dalla Abstergo per essere utilizzato come cavia per testare l'Animus, una macchina incredibile capace di fargli rivivere ricordi non suoi ma appartenenti al suo avo vissuto centinaia di anni prima.

https://www.youtube.com/watch?v=ecZnE6zu6_E