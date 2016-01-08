Kodak rispolvera il Super 8 al CES 2016
di Redazione
08/01/2016
Il Super 8, popolare formato introdotto da Kodak nel 1965, torna a dominare le scene, questa volta addirittura in un mondo digitale. Al CES 2016, Kodak ha presentato una videocamera che utilizza il vecchio formato aggiungendo delle caratteristiche in chiave moderna. La nuova Super 8 è stata presentata nell'ambito dell'evento "Super 8 Revival Initiative", a cui Kodak ha affidato il compito di celebrare i 50 anni del famoso formato, realizzando un ecosistema di servizi tesi a mostrare ai giovani come si può enfatizzare la creatività utilizzando questo tipo di formato. La nuova Super 8 utilizza dunque pellicole standard esattamente come i gloriosi modelli precedenti, ma è dotata di display digitale per effettuare le inquadrature e di un microfono che salva l'audio su una schedina SD. In più dispone di porte USB e HDMI per scaricare i dati. La sincronizzazione fra audio e video dovrà essere fatta in post produzione. Il Super 8 è il formato utilizzato agli albori della loro carriera da registi del calibro di Steven Spielberg e J.J. Abrams e al quale molti registi devono parte del loro successo.
"Per me, l'8mm è stato l'inizio di ogni cosa"ha detto Steve Spielberg.
"Quando penso all'8mm io penso al cinema"ha aggiunto
"Il fatto che Kodak stia costruendo un nuovo modello di telecamere Super 8 è un sogno che diventa realtà"ha detto JJ Abramas, regista di "Star Wars: il risveglio della forza",
"Con un nuovo bellissimo design, lenti intercambiabili e uno modello brillante per lo sviluppo e la consegna delle riprese, questa fotocamera sembra essere il ponte perfetto tra l'efficienza del mondo digitale e il calore e la qualità dell'analogico"ha aggiunto Il costo non è ancora noto, ma è possibile che vengano venduti due modelli della telecamera, uno leggermente più economico uno più costoso. Il prezzo finale comunque potrebbe aggirarsi fra gli 800€ e i 1000€. Non esattamente per tutte le tasche, ma è anche ovvio che si tratta di un modello destinato a persone creative che hanno una vera passione per il cinema e tra i quali è possibile che qualcuno diventi anche un regista di successo.
