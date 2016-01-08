Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Kodak rispolvera il Super 8 al CES 2016

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Kodak rispolvera il Super 8 al CES 2016
Il Super 8, popolare formato introdotto da Kodak nel 1965, torna a dominare le scene, questa volta addirittura in un mondo digitale. Al CES 2016, Kodak ha presentato una videocamera che utilizza il vecchio formato aggiungendo delle caratteristiche in chiave moderna. La nuova Super 8 è stata presentata nell'ambito dell'evento "Super 8 Revival Initiative", a cui Kodak ha affidato il compito di celebrare i 50 anni del famoso formato, realizzando un ecosistema di servizi tesi a mostrare ai giovani come si può enfatizzare la creatività utilizzando questo tipo di formato. La nuova Super 8 utilizza dunque pellicole standard esattamente come i gloriosi modelli precedenti, ma è dotata di display digitale per effettuare le inquadrature e di un microfono che salva l'audio su una schedina SD. In più dispone di porte USB e HDMI per scaricare i dati. La sincronizzazione fra audio e video dovrà essere fatta in post produzione. Il Super 8 è il formato utilizzato agli albori della loro carriera da registi del calibro di Steven Spielberg e J.J. Abrams e al quale molti registi devono parte del loro successo.
"Per me, l'8mm è stato l'inizio di ogni cosa"
ha detto Steve Spielberg.
"Quando penso all'8mm io penso al cinema"
ha aggiunto
"Il fatto che Kodak stia costruendo un nuovo modello di telecamere Super 8 è un sogno che diventa realtà"
ha detto JJ Abramas, regista di "Star Wars: il risveglio della forza",
"Con un nuovo bellissimo design, lenti intercambiabili e uno modello brillante per lo sviluppo e la consegna delle riprese, questa fotocamera sembra essere il ponte perfetto tra l'efficienza del mondo digitale e il calore e la qualità dell'analogico"
ha aggiunto Il costo non è ancora noto, ma è possibile che vengano venduti due modelli della telecamera, uno leggermente più economico uno più costoso. Il prezzo finale comunque potrebbe aggirarsi fra gli 800€ e i 1000€. Non esattamente per tutte le tasche, ma è anche ovvio che si tratta di un modello destinato a persone creative che hanno una vera passione per il cinema e tra i quali è possibile che qualcuno diventi anche un regista di successo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Messenger raggiunge quota 800mln di utenti

Articolo Successivo

iPhone 7 nuovi dettagli: impermeabile ma non solo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Perché scegliere la fotografia professionale

Perché scegliere la fotografia professionale

03/05/2021

Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea

Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea

10/01/2020

Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate

Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate

06/07/2017