iPhone 7 nuovi dettagli: impermeabile ma non solo
di Redazione
08/01/2016
iPhone 7: in attesa che il nuovo smartphone della Mela sia presentato ufficialmente, le indiscrezioni si susseguono praticamente con cadenza quotidiana. Sale l’attesa attorno al nuovo ‘Melafonino’, il dispositivo con il quale Apple intende sbaragliare la concorrenza sul mercato degli smartphone di fascia alta, ma non solo. Mentre si continua a parlare del rilascio di una versione da 4 pollici - una sorta di ritorno all’antico per venire incontro alle esigenze di una buona fetta di utenza - il sito ‘Fast Company’ è giunto in possesso di nuovi dettagli relativi al dispositivo nella sua versione ‘standard’. La fonte rimane rigorosamente anonima, ma conferma che iPhone 7 sarà ricaricabile wireless e non avrà il jack da 3,5 mm al posto del quale vi sarà un connettore Lightning all-in-one. Dettagli che in realtà si conoscono già da tempo, ma ci sono succose novità, che confermerebbero rumors circolati tempo fa, poi smentiti o passati in secondo piano. Il nuovo smartphone Apple sarà impermeabile all’acqua ed inoltre introdurrà una nuova tecnologia per la riduzione del rumore, applicabile sia in chiamata sia in ascolto. iPhone 7, insomma, consentirà di effettuare telefonate in HD, grazie alla collaborazione con il partner produttivo Cirrus Logic. Il nuovo software per la riduzione del rumore sarebbe stato sviluppato da Wolfson Microelectronics - azienda di proprietà appunto di Cirrus Logic - e funzionerà sia con gli speaker di iPhone sia con l’auricolare.
iPhone 7: il nodo cuffiePer quel che riguarda le conferme relative all’assenza del jack da 3,5 mm, anche Fast Company sottolinea che la scelta sia stata dettata dalla necessità di rendere il nuovo iPhone ancora più sottile. Per poter utilizzare le cuffie ‘vecchia maniera’, dunque, bisognerà acquistare un adattatore esterno, altrimenti bisognerà adattarsi alla nuova tecnologia Lightning all-in-one.
