Fiera lo stimolatore del desiderio femminile
di Redazione
08/01/2016
Fiera Arouser for Her è il nuovo gadget presentato al CES 2016, appartenente alla categoria, ormai in forte espansione, dei prodotti destinati a migliorare le prestazioni sessuali. Questa volta si tratta di un prodotto rivolto alle donne, ed in particolare alle donne che hanno un basso desiderio sessuale. Fiera non nasce per stimolare l'orgasmo, ma per aumentare il desiderio. Secondo i produttori può essere utilizzato poco prima di tornare a casa, persino in autobus, la mattina per iniziare la giornata in modo rilassato. https://youtu.be/b3Bwj79bZo0
Come funzionaTecnicamente si tratta di un oggetto che può stare all'interno del palmo di una mano. All'interno contiene tre stimolatori, avvolti in un involucro di silicone, che agiscono massaggiando i genitali femminili. L'obiettivo è quello di aumentare il desiderio e la lubrificazione attraverso un particolare tipo di stimolazione non orientata al raggiungimento dell'orgasmo. Secondo quanto dichiarato dai produttori, Fiera, dovrebbe essere utilizzato per 15 minuti per raggiungere l'effetto desiderato. Gli stessi produttori lo definiscono un oggetto dedicato al miglioramento della vita sessuale di coppia. Ovvero per stimolare il desiderio prima di raggiungere il partner. Fiera ha destato l'interesse anche di alcuni centri di ricerca non affiliati al produttore. Uno studio indipendente fatto da l'istituto di Medicina Sessuale di San Diego ha testato il prodotto su 12 donne in post-menopausa ottenendo risultati interessanti relativi al maggiore stimolo sessuale.
