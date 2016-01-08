Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Fiera lo stimolatore del desiderio femminile

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Fiera lo stimolatore del desiderio femminile
Fiera Arouser for Her è il nuovo gadget presentato al CES 2016, appartenente alla categoria, ormai in forte espansione, dei prodotti destinati a migliorare le prestazioni sessuali. Questa volta si tratta di un prodotto rivolto alle donne, ed in particolare alle donne che hanno un basso desiderio sessuale. Fiera non nasce per stimolare l'orgasmo, ma per aumentare il desiderio. Secondo i produttori può essere utilizzato poco prima di tornare a casa, persino in autobus, la mattina per iniziare la giornata in modo rilassato. https://youtu.be/b3Bwj79bZo0

Come funziona

Tecnicamente si tratta di un oggetto che può stare all'interno del palmo di una mano. All'interno contiene tre stimolatori, avvolti in un involucro di silicone, che agiscono massaggiando i genitali femminili. L'obiettivo è quello di aumentare il desiderio e la lubrificazione attraverso un particolare tipo di stimolazione non orientata al raggiungimento dell'orgasmo. Secondo quanto dichiarato dai produttori, Fiera, dovrebbe essere utilizzato per 15 minuti per raggiungere l'effetto desiderato. Gli stessi produttori lo definiscono un oggetto dedicato al miglioramento della vita sessuale di coppia. Ovvero per stimolare il desiderio prima di raggiungere il partner. Fiera ha destato l'interesse anche di alcuni centri di ricerca non affiliati al produttore. Uno studio indipendente fatto da l'istituto di Medicina Sessuale di San Diego ha testato il prodotto su 12 donne in post-menopausa ottenendo risultati interessanti relativi al maggiore stimolo sessuale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 7 nuovi dettagli: impermeabile ma non solo

Articolo Successivo

Attesa con suspense per il seguito di Independence Day. Will Smith il grande assente al cast

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022