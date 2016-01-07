Independence Day: Resurgence, interpretato da Liam Hemsworth, Maika Monroe e Joey King, sarà nelle sale dal prossimo 23 giugno. Occorrerà portare pazienza ancora sei mesi prima di scoprire se la razza umana potrà avere ancora una nuova alba da vivere o sarà sterminata dalla rinascita degli alieni. Un tempo infinito per gli amanti del genere già provati anche dalla notizia della morte del protagonista del primo film interpretato da Will Smith. Una notizia che ha in realtà sconvolto lo stesso attore, unico interprete di rilievo mancante del cast originale del 1996.

La sceneggiatura del film è stata pensata per sopperire in modo credibile l’assenza dell’eroe Steven Hiller. Nel mondo parallelo di Independence Day, Hiller è così tragicamente morto collaudando un aereo da combattimento costruito con tecnologia ibrida umano-aliena. Una scelta che ha reso malinconico lo stesso Smith non presente al cast perché già impegnato per le riprese di Suicide Squad. – “Credo che mi verrà da piangere quando lo vedrò – ha dichiarato l’attore – È stato terribile quando ho scoperto che il mio personaggio era morto”.

La casa produttrice, la 20th Century Fox, ha promesso grandi effetti speciali, da restare a bocca aperta e con il cuore in gola per tutta la durata del film. Nel ’96 il colossal fantascientifico che metteva in scena una apocalittica invasione degli alieni, con 94,6 milioni di dollari nei primi sei giorni di programmazione, fu record d'incasso nei cinema americani stracciando il precedente record di vendita al botteghino stabilito da Jurassic Park" di Spielberg, che nello stesso periodo aveva incassato 81,7 milioni di dollari.

Il nuovo film promette una nuova e avvincente battaglia epica contro gli invasori alieni che dalla loro hanno una tecnologia inimmaginabile, forse impossibile da battere e che fa supporre un finale in cui l’intera civiltà umana viene sterminata inevitabilmente. Sarà forse il triste finale a sorpresa l’originalità del nuovo colossal Independence Day: Resurgence?

https://www.youtube.com/watch?v=LbduDRH2m2M