Canon sviluppa un sensore da 250 MegaPixel

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2015

Canon continua a stupire con i suoi record, così dopo lo zoom portatile 4k più grandangolare al mondo ecco l'annuncio di un sensore CMOS APS-H da ben 250MP, il più alto numero di megapixel in un sensore CMOS di dimensioni inferiori a un sensore full-frame 35 mm. Il sensore è ancora allo studio, ma dai test effettuati da Canon sarebbe stato in grado di leggere distintamente le scritte sulla fusoliera di un aereo a ben 18Km di distanza. Nonostante l'elevatissimo numero di pixel le ricerche condotte da Canon non hanno fatto rilevare problemi di ritardo nella lettura dei dati. Il sensore sarebbe in grado di leggere fino a 1.25 miliardi di pixel al secondo. Con questa velocità di lettura e con i suoi 250 MP, Canon è stata in grado di catturare file video di risoluzione 125 volte superiore rispetto a quella del formato Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e 30 volte superiore al formato 4K (3.840 x 2.16' pixel) Una risoluzione così accurata consentirebbe di ingrandire il particolare di un'immagine fino a renderlo totalmente nitido e riconoscibile all'occhio umano. In altre parole, una tecnologia del genere potrebbe essere applicata a sistemi di videosorveglianza o a strumenti di misura di altissima precisione
