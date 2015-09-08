Hey Siri, evento Apple del 9 Settembre [anteprima]
di Redazione
08/09/2015
Mercoledì 9 Settembre, alle 19 ore italiana, Apple presenterà nel corso dell'evento Hey Siri presso il Civic Auditorium di San Francisco, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPad PRO e quasi sicuramente anche una nuova versione dell'Apple TV. Diamo uno sguardo a cosa dobbiamo aspettarci da ciascuno di questi nuovi prodotti
iPhone 6S e iPhone 6S PlusLe nuove versioni di iPhone 6, non presenteranno enormi novità dal punto di vista estetico e dei materiali. Ci si attende una linea impercettibilmente più sottile, un modello con rifiniture in oro rosa e poco altro. Interessanti invece le migliorie meno visibili ma che potrebbero avere un notevole impatto su performance e usabilità. Prima di tutto arriverà il nuovo processore A9, prodotto da Samsung, accompagnato da 2GB di RAM e relativo aumento delle prestazioni. La seconda importante novità sarà relativa alla fotocamera che raggiungerà i 12MP e supporterà i video 4K. Nonostante l'aumento di risoluzione, resta qualche dubbio sulla qualità dell'obiettivo che rimarrà probabilmente a 5 elementi. Nonostante questo, ci si attende una decisa evoluzione della qualità degli scatti e dei video, dovuta non al numero di elementi ma alla bontà dei materiali impiegati. Per fornire un verdetto finale sulla fotocamera, sarà necessario attendere iPhone 6S alla prova dei fatti. In ogni caso, sicuramente la nuova fotocamera rappresenta una delle aree in cui Apple ha investito maggiori energie per migliorare il proprio smartphone. Ultima in ordine di apparizione ma di grande impatto per gli utenti, sarà l'introduzione del force touch. iPhone 6S sarà dunque in grado di riconoscere il livello di pressione esercitato dalle dita sullo schermo ed agire di conseguenza. Il force touch cambierà quasi certamente il modo in cui gli utenti interagiscono con iPhone e introdurrà una serie di nuove gestures e metodi di input. L'introduzione del force touch potrebbe segnare dunque una pietra miliare per Apple, dopo che alcuni concorrenti hanno preceduto proprio su questo terreno la casa di Cupertino sul mercato.
iPad ProNel corso di "Hey Siri", Apple potrebbe presentare iPad Pro. Difficile dire come Apple intenderà collocare il suo nuovo tablet. Certo è che con iPhone 6S Plus così ben equipaggiato dal punto di vista hardware e con uno schermo di dimensioni considerevoli, iPad soffre di concorrenza interna. Dunque potrebbe arrivare il favoleggiato iPad Pro da 12.9'' dotato di stylus e funzionalità split screen, che dovrebbe riportare equilibrio fra le periferiche della famiglia Apple. Tanto più che un coro di voci ormai imponente accredita iPad Pro del nuovo processore A9X. Possibile anche un aggiornamento per iPad Mini che potrebbe portare in dote il nuovo processore A8
Apple TVMolto probabilmente Hey Siri, saluterà la nascita di una Apple TV totalmente rinnovata. Il nuovo set top box di Apple per la TV potrebbe essere alimentato da iOS 9. Dal punto di vista strettamente hardware è estremamente possibile il passaggio dagli attuali 8GB a 16GB di storage e dovrebbe arrivare anche un processore A8. Sulla nuova Apple TV potrebbe fare la propria comparsa un sensore di movimento in stile wii, un telecomando che all'occorrenza diventa un joypad, e un microfono da utilizzare per impartire comandi a Siri che comunque sarà integrato nella nuova Apple TV. Una serie di innovazioni decisamente imponente per il set-top-box di Apple. Tutto lascia pensare ad un'evoluzione nel senso di una console a tutto tondo da utilizzare per il gaming, lo streaming, l'intrattenimento in generale. Rimangono da verificare i vari servizi associati all'Apple TV, ma se come ipotizzato da alcuni dovesse arrivare un App Store Games, allora è possibile che l'Apple TV diventi il vero protagonista dell'evento Hey Siri e probabilmente anche del mercato invernale delle console.
