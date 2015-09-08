La giacca da viaggio perfetta per smartphone e tablet
08/09/2015
Una storia come tante quella tra Hiral Sanghavi e sua moglie, una storia a distanza: lui nell’Illinois per seguire un master e lei nella West Coast per lavoro. Spesso costretto a imbarcarsi su un aereo per raggiungerla, Hiral dimentica, però, ogni volta il supporto per il collo. Da qui l’idea della moglie, designer di professione, di creare una giacca multifunzione che nasconde tante piacevoli sorprese, utili soprattutto a chi viaggia, come il marito, comoda anche quando si fa sport, nel tempo libero o in situazioni anche più formali. Sono più di dieci i particolari che in questa travel jacket fanno la differenza: un cuscino per il collo estraibile che si gonfia e sgonfia in pochissimi secondi, una maschera per dormire che si allunga direttamente dal cappuccio, dei guanti cuciti nelle maniche, un comparto per lo smartphone, un altro per gli auricolari, un altro ancora per l’iPad, e uno per la penna. Poi ci sono due tasche laterali pensate per tenere al caldo le mani e una sul lato superiore destro dove poter riporre gli occhiali, accanto a quella per dove mettere una lattina, cosicché le mani siano sempre libere e il rischio di perdere gli oggetti sia sempre più ridotto. Due linee presentate, una maschile e una femminile, quattro i modelli a disposizione: felpa, blazer, giacca a vento antipioggia e bomber, disponibili in diversi colori a seconda di quale capo si sceglie. Garantita una manifattura della migliore qualità di fabbrica, per un costo che va dagli 89 ai 120$. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=5p-uFmjLYEA] La campagna su Kickstarter ha fruttato alla coppia oltre 9 milioni di dollari, aggiudicando ad Hilar e sua moglie il primato di progetto più finanziato dal crowdfunding e il quarto posto nella storia di Kickstarter. 70 mila i pezzi finora venduti da Baubax, nome dell'azienda costituita a San Francisco, che da novembre dovrebbe iniziare le spedizioni. Un successo incredibile e meritato per questa giovane coppia premiata dalla semplicità, alla quale è bastato un pizzico di fantasia per creare un prodotto pratico fuori dal comune.
