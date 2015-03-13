Google presenta il nuovo Chromebook Pixel
di Redazione
13/03/2015
Nuova vita per Chromebook Pixel, il laptop di Google si aggiorna nell'aspetto esteriore, e nella componente tecnologica, andando a sostituire una versione con ormai tre anni sulle spalle. L'obiettivo? ritagliarsi una nuova clientela, recuperare il terreno perso da un prodotto che nonostante la brillante scheda tecnica resta ancora ai margini dei grandi numeri, .
Due VersioniSaranno due le versioni prodotte, una più performante (denominata Ludicrous Speed - LS) che monta un Core i7 con 16 GB di Ram e 64 GB per lo storage, al prezzo 1299 dollari e una versione più economica al prezzo di 999 dollari con processore Intel Core i5, 8 gB di memoria Ram e 32 GB SSD. Il comparto grafico sarà invece affidato alla GPU Intel HD5500 per entrambi i device, per far lavorare alla perfezione il display touchscreen in formato 3:2 da 12.85 pollici (risoluzione 2560 x 1700 pixel e densità di 239 ppi). Display che non è stato modificato, in buona sostanza, rispetto alla prima versione di lancio, con luminosità 400 nit e un angolo di visuale pari a 178 gradi.
Due porte USB Type-CLe novità non si fermano qui. Sono state implementate due porte due porte USB Type-C. Sulla scia di quanto già fatto da Apple, con ChromeBook appare evidente che la nuova generazione di Usb diverrà di serie su tutti i nuovi portatili. Si tratta di ingressi in grado di fornire energia all'alimentazione e trasmettere dati allo stesso tempo. Le porte di tipo USB-C sono piccolissime (appena il 15% in più rispetto ad una microusb) ma con una velocità di trasferimento da fantascienza. Con il supporto SuperSpeed si arriverà a trasferire ben 10 GB al secondo. Inoltre queste porte consentiranno il collegamento a dispositivi multimediali come ad esempio monitor esterni. Il collegamento dei dispositivi compatibili è universale, cioè non c'è un verso di inserimento.
Ci sono anche le altre portreNonostante la presenza delle due porte USB Type-C, a differenza di quanto fatto da Apple permangono anche le porte più comuni. Sono presenti due porte USB 3.0, uno slot per l’inserimento delle schede SD e una presa jack per l’utilizzo di cuffie e microfono. Utile anche la webcam da 720p per le chat e le videochiamate, modulo WiFi (immancabile) e Bluetooth 4.0. Escluso invece il modulo Lte che era stato inserito nella versione precedente, ritenuto inutile.
Lunga vita alla batteriaOttima anche la batteria, in grado di assicurare 12 ore di autonomia con un ciclo di ricarica, al pari di un laptop top di gamma. Pixel resta predisposto per l'output video in 4K con l'uscita HDMI o DisplayPort che sfrutta un adattatore per le porte USB Type-C. Compatto e leggero, Chromebook pesa appena 1,5 chilogrammi e ha una scocca lunga 297,7, larga 224,5 e spessa 15,3 millimetri.
Disponibile onlineAl momento la vendita resta circoscritta agli States. È però possibile l’acquisto online, attraverso il nuovo store di Google, dedicato all'hardware che si affianca al Google Play che rimane il punto di riferimento per il software. Sarà possibile portare a casa il ChromeBook anche in Europa, passando dal nuovo store fisico recentemente aperto a Londra, inaugurato parallelamente al nuovo store online.
Articolo Precedente
Aperto a Londra il primo Google shop fisico
Articolo Successivo
Alibaba mette le mani su SnapChat