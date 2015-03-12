Home Business Alibaba mette le mani su SnapChat

di Redazione 12/03/2015

Alibaba il gigante cinese dell'ecommerce scommette forte su SnapChat l'applicazione di messaggistica per smartphone e tablet la cui caratteristica di base è quella di consentire agli utenti di inviare messaggi visualizzabili solo per un periodo di tempo limitato. Alibaba sarebbe pronta a tirare fuori dal portafoglio la modica somma di 200 milioni di dollari a fronte di una valutazione di SnapChat di ben 15 miliardi di dollari. L'operazione rientrebbe in un più ampio tentativo di SnapChat di raccogliere fondi fino a 500 milioni di dollari. Le cifre sono certamente astronomiche e tuttavia aspettano ancora una conferma dai diretti interessati. Non è ben chiaro perchè Alibaba sia così interessata a Snapchat. La situazione cinese è abbastanza complessa con WeChat che domina il mercato dell'instant messaging e AliBaba che non riesce ad intaccare, nonostante le dimensioni colossali, lo strapotere di WeChat prodotta dall'avversario storico Tencent. In Cina il numero dei messaggi instantanei scambiati attraveso WeChat è realmente al di fuori di ogni immaginazione e Tencent ha già introdotto nella sua app funzionalità relative allo shopping online anche stringendo accordi con rivali di Alibaba. In ogni caso SnapChat non sarebbe molto probabilmnente utilizzabile in Cina come non lo sono Twitter o Facebook per cui l'investimento di Alibaba in Snapchat non riguarda una contesa locale. È molto più probabile a questo punto che Alibaba mostri una lungimiranza e un'apertura che vanno al di la del mercato cinese, riconoscendo in Snapchat il valore aggiunto di un'App in rapida crescita che mira ad una quotazione di 19 miliardi di dollari.