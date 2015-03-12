Star Wars Rogue One ed Episode VIII due sorprese da Disney

Bob Iger CEO di Disney ha appena annunciato due novità entusiasmanti per il popolo dei fan di Star Wars. C'è già una data per il rilascio di Star Wars Episode VIII che seguirà "Star Wars il risveglio della forza": il 26 Maggio 2017 e c'è già un nome per il primo della serie di spin off che approfondiranno i personaggi e la storia di guerre stellari: Rogue One. L'annuncio è arrivato a margine di un incontro tenutosi al Palace of Fine Arts di San Francisco. Il regista di Rogue One sarà Gareth Edwards già noto per un altro movie denso di effetti special spettacolari: Godzilla. Il nome del film deriva probabilmente da quello attribuito al veicolo a capo del Rogue Squadron, la flotta alla quale Luke Skywalker venne assegnato dopo la sua entrata nell'alleanza ribelle. Il Rogue Squadron fece la sua apparizione nella saga nel 1977 in "una nuova speranza" con il nome di Red Squadron. È dunque estremamente probabile che in Rogue One vedremo una tonnellata di duelli ad alta quota. Curiosamente la data del debutto di Star Wars Episode VIII arriva a 40 anni e un di distanza da quella di "una nuova speranza". Di Rogue One si conosce già il nome di un sicuro protagonista: Felicity Jones già nota al grande pubblico per la sua nomination agli oscar per The Theory of Everything. La presenza di un personaggio femminile nel film Rogue One lascia una porta aperta per un pilota donna alla guida di un veicolo spaziale. Rogue One arriverà nelle sale il 16 Dicembre 2016. [caption id="attachment_5233" align="aligncenter" width="564"] Felicity Jones[/caption]