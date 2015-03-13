Home Business Aperto a Londra il primo Google shop fisico

di Redazione 13/03/2015

Sembrava che questo momento non sarebbe mai arrivato e magari nessuno ci sperava più, invece Google ha stupito tutti aprendo a Tottenham Court Road, a non troppa distanza da uno degli store di Apple, rivale storico, il suo primo negozio fisico del mondo. La cornice scelta è Londra, in particolare la catena di Currys PC World, uno dei più famosi centri commerciali, all’interno del quale è stato inserito il punto vendita, una sorta di shop in shop. Per non deludere le aspettative dei suoi fedeli e appassionati seguaci, il colosso di Mountain View offre agli utenti non solo una vasta gamma di prodotti, ma organizza anche attività interattive ed eventi. Chi varcherà la soglia del Google shop troverà smartphone e tablet Android, laptop Chromebook e Chromecast per vedere video e scaricare musica in rete sul proprio televisore. Si potranno sperimentare i dispositivi e tutte le novità firmate Google. Non solo, i clienti potranno anche fare un tour per il mondo, sorvolando il pianeta, dalle galassie nello spazio ai canyon nell’oceano grazie ad uno schermo gigante e Google Earth. Si potrà giocare con il logo di Google disegnando sul Doodle Wall appositamente creato, dandogli la forma che si preferisce, il tutto servendosi di bombolette spray digitali. L’estemporanea opera d’arte potrà poi essere condivisa sui vari social. Google prevede di organizzare delle lezioni mirate a indirizzare gli utenti su come conservare i dati online in modo sicuro ed eventi che avranno l’obiettivo informare i clienti sui servizi disponibili e di guidarli all’utilizzo dei prodotti chiarendo le possibili interazioni tra di essi. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla formazione dei bambini, che potranno imparare le basi del coding, e per gli insegnanti è previsto, invece, un aggiornamento sulle nuove tecnologie. Un ampio ventaglio di possibilità tutte scoprire. Pare che il Google shop di Tottenham non rimarrà l’unico negozio fisico visto che è previsto l’opening di altre due aree all’interno della stessa catena nell’Essex.