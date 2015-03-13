Home Apple Apple Watch: cloni cinesi in vendita a meno di 40 dollari

Apple Watch: cloni cinesi in vendita a meno di 40 dollari

di Redazione 13/03/2015

Apple Watch fatto e… clonato. All’indomani della presentazione ufficiale del nuovo gioiello della ‘Mela’, in Cina sono spuntati come funghi dei cloni acquistabili con prezzi inferiori addirittura a 40 dollari. Le imitazioni dell’orologio di Cupertino provengono quasi tutti da Shenzhen, città della Cina meridionale dove si clona sostanzialmente qualunque gadget tecnologico. Nel design i cloni sono molto simili all’Apple Watch originale, ma ovviamente non possono eguagliarne le prestazioni. Oltre che nella zona commerciale di Huaqiangbei i fake ‘melorologi’ si possono reperire molto facilmente su alcuni siti online di ecommerce. I prezzi partono da meno di 40 dollari, anche se alcune testimonianze in Rete parlano di modelli molto elementari reperibili anche con 27 dollari. Anche se l’involucro potrebbe ingannare, su questi cloni di Apple Watch non gira il sistema operativo iOS, bensì una versione light di Android. Tutti sono dotati di una Sim per telefonare e collegarsi ad Internet, mentre i modelli un po’ più evoluti hanno anche la videocamera. Da qualche ora alcune versioni fake di Apple Watch sono disponibili anche sul sito Taobao (proprietà di Alibaba), una delle più grandi piattaforme di commercio elettronico del Sol Levante. Una notizia che non farà di certo piacere alle autorità locali, visto che Alibaba è già stato accusato in passato di tollerare troppo la vendita di prodotti farlocchi tramite i propri negozi online. Non è da escludere, dunque, che la Cina sanzioni il colosso di ecommerce con nuove multe. E non è tutto: come riferisce l’Ansa, su un sito cinese è anche possibile affittare l’originale Apple Watch per 40 dollari al giorno (fino ad un massimo di una settimana), prima di scegliere se acquistarlo o meno. Una pratica non prevista assolutamente dalla casa di Cupertino, che sarebbe pronta a rivolgersi alle autorità per ottenere giustizia.