Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Apple Watch: cloni cinesi in vendita a meno di 40 dollari

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Apple Watch: cloni cinesi in vendita a meno di 40 dollari
Apple Watch fatto e… clonato. All’indomani della presentazione ufficiale del nuovo gioiello della ‘Mela’, in Cina sono spuntati come funghi dei cloni acquistabili con prezzi inferiori addirittura a 40 dollari. Le imitazioni dell’orologio di Cupertino provengono quasi tutti da Shenzhen, città della Cina meridionale dove si clona sostanzialmente qualunque gadget tecnologico. Nel design i cloni sono molto simili all’Apple Watch originale, ma ovviamente non possono eguagliarne le prestazioni. Oltre che nella zona commerciale di Huaqiangbei i fake ‘melorologi’ si possono reperire molto facilmente su alcuni siti online di ecommerce. I prezzi partono da meno di 40 dollari, anche se alcune testimonianze in Rete parlano di modelli molto elementari reperibili anche con 27 dollari. Anche se l’involucro potrebbe ingannare, su questi cloni di Apple Watch non gira il sistema operativo iOS, bensì una versione light di Android. Tutti sono dotati di una Sim per telefonare e collegarsi ad Internet, mentre i modelli un po’ più evoluti hanno anche la videocamera. Da qualche ora alcune versioni fake di Apple Watch sono disponibili anche sul sito Taobao (proprietà di Alibaba), una delle più grandi piattaforme di commercio elettronico del Sol Levante. Una notizia che non farà di certo piacere alle autorità locali, visto che Alibaba è già stato accusato in passato di tollerare troppo la vendita di prodotti farlocchi tramite i propri negozi online. Non è da escludere, dunque, che la Cina sanzioni il colosso di ecommerce con nuove multe. E non è tutto: come riferisce l’Ansa, su un sito cinese è anche possibile affittare l’originale Apple Watch per 40 dollari al giorno (fino ad un massimo di una settimana), prima di scegliere se acquistarlo o meno. Una pratica non prevista assolutamente dalla casa di Cupertino, che sarebbe pronta a rivolgersi alle autorità per ottenere giustizia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il nuovo Chrome supporterà le notifiche push

Articolo Successivo

Aperto a Londra il primo Google shop fisico

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018