Il nuovo Chrome supporterà le notifiche push

Google mette un altro tassello alla sua piattaforma di applicazioni online browser-centrica, dunque la prossima versione di Chrome molto probabilmente supporterà le notifiche push. In altre parole le notifiche sull'arrivo di una nuova email su Gmail o le altre relative ad applicazioni supportate da Chrome vi arriveranno anche a browser spento. Non è cosa da poco per gli utenti di Gmail per esempio che tipicamente fino ad ora si sono arrangiati con applicazioni di terze parti. La nuova funzionalità è stata appena inserita nella Beta 42 di Chrome quindi è praticamente ad un passo dal fare la sua apparizione nella versione stabile. Non sarà solo Gmail a poter usuffruire di questa nuova funzionalità ma tutti gli sviluppatori di app basate sulla piattaforma Chrome avranno a disposizione due nuove API per gestire le notifiche push da parte dell'applicazione. All'interno di Chrome ci sarà anche un'opzione per abilitare o disabilitare le notifiche per particolari servizi o siti. Infine la nuova versione di Chrome porterà con se anche alcune novità per la versione Android. Sulla piattaforma mobile sarà più facile aggiungere degli shortcut alla home grazie ad alcuni banner che verranno mostrati in corrispondenza di siti che siano conformi agli standard di Google e che siano stati accettati nel programma di Google. Ultima novità nella prossima versione di Chrome ma non meno importante è relativa ad una funzione che consente di disattivare i plugin non fondamentali all'interno di una pagina al fine di risparmiare la batteria del computer se necessario. L'utente può attivare questa funzionalità attraverso una particolare opzione che consente di lasciare scegliere a Chrome quali sono i plugin meno importanti e quindi disattivabili oppure decidere manualmente quali sono i plugin da mettere in pausa.