Google Code chiude i battenti: gli sviluppatori vogliono GitHub
di Redazione
13/03/2015
Dunque addio Google Code. Dopo anni di onorato servizio la piattaforma di Google pensata per gli sviluppatori dedicata all'hosting di codice e applicazioni chiude i battenti. Le ragioni sono fin troppo semplici da intuire: servizi come GitHub o BitBucket sono diventati ormai uno standard de facto per cui anche un gigante come Google si deve inchinare a quello che gli utenti scelgono come servizio migliore per le loro esigenze. Google aveva lanciato la piattaforma nel 2006 quando le alternative per l'hosting di codice sorgente, il versioning e la distrubuzione di applicazioni sul web non erano particolarmente numerose o ben equipaggiate. L'avvento di GitHub ha tuttavia cambiato decisamente il panorama di questo tipo di servizi e gli utenti progressivamente hanno lasciato Google Code, così come anche in buona parte SourceForge per migrare verso servizi nello stile di GitHub o BitBucket. Dnque da ieri Google Code non accetta nuovi progetti e dal 24 Agosto diventerà fruibile in sola consultazione, verrà cioè impedita agli utenti la possibilità di aggiornamento dei dati. La chiusura definitiva del servizio è probabile intorno a Gennaio 2015 anche se molto probabilmente verrà mantenuta la possibilità di scaricare i file dei progetti per tutto il 2016. Google mette a disposizione un tool per la migrazione guidata verso GitHub. Il comunicato stampa ufficiale recita: "Quando abbiamo dato il via al progetto Google Code nel 2006, il mondo dell'hosting di applicazioni era limitato. Eravamo preoccupati dalla poca affidabilità dei servizi e dalla loro scarsa evoluzione così siamo entrati in azione dando alla community opensource un opzione fra cui scegliere. Ma da allora sono nati una moltitudine di servizi per l'hosting di applicazioni anche migliori come GitHub e BitBucket. Molti sviluppatori sono migrati verso queste piattaforme- Noi stessi per stare vicini agli sviluppaoti abbiamo migrato un migliaio dei nostri progetti Opensource da Google Code a GitHub" GitHub è attualmente il servizio per l'hosting di progetti software più diffuso al mondo. Usa il software di versioning Git ed è stata fondata nel 2008 con il supporto della venture capital Andreessen Horowitz che vanta investimenti anche in Twitter, Skype, Facebook, Zynga. Il 16 gennaio 2013 GitHub ha annunciato di avere 3 milioni di utenti e più di 5 milioni di repository.
