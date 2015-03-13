Aether Cone prevede la musica che vorreste ascoltare

è un particolarissimo dispositivo attraverso cui ascoltare musica. Ha funzioni di media player e di altoparlante. Previa impostazione dal vostro tablet, desktop pc o smartphone e connesso alla wi-fi di casa e via Bluetooth, il vostro assistente a forma di cono farà una selezione musicale accurata in base ai vostri gusti.sceglierà la musica collegandosi a piattaforme dedicate, come ad esempio RDIO, web radio, podcast e AirPlay, che offrono il proprio servizio di ricerca e streaming. Ogni volta che sceglierete di non ascoltare una canzone, il dispositivo capirà che avete cambiato le vostra preferenze. Una volta impostati e appresi i vostri gusti, entrerà in una sorta di simbiosi con voi quasi a prevedere quello che vorrete ascoltare. [gallery type="square" link="none" columns="2" size="medium" ids="5282,5283"] Altri interessanti parametri da impostare, riguardano il momento giusto per ascoltare la canzone giusta, come ad esempio: l'ora e il giorno della settimana o uno specifico momento della giornata e, addirittura, in quale punto della casa è stato appoggiato il dispositivo per lo scopo richiesto. La programmazione che gli è stata data gli permette dunque di ricordarsi lo storico delle canzoni ascoltate, riconoscere l'attuale giorno e cosa si è ascoltato di preciso un certo giorno precedente e persino quale brano o artista in particolare gli è stato chiesto di cercare ed ascoltare. La sua unica interfaccia è la griglia che copre l'altoparlante stereo, e viene comandato tramite semplici gesti: muovendolo verso l'alto inizierà la riproduzione musicale; muovendolo verso destra verrà cambiato il brano in riproduzione e quindi continua la sua scaletta pensata per voi; muovendolo verso sinistra invece, verrà effettuata la ripetizione di quanto appena finito di ascoltare. Facendogli fare un giro completo, nemmeno fosse una trottola, cambierà completamente la scelta da proporvi, a partire dal genere musicale e dall'artista o gruppo, da farvi ascoltare. [gallery type="square" size="medium" columns="2" link="none" ids="5280,5281"] Al suo centro è posto un pulsante che permette di mettere in pausa il brano o riprodurre qualcosa da zero. Volendo godere dei comandi vocali, basterà premere quel pulsante e ordinare la ricerca per un preciso artista. Se invece preferite impartire i comandi tramite smartphone, potete installare ed usare lanella sua versioneo in versionenasce da un'idea di una start-up formata da ex dipendenti. Attualmente è disponibile per il(il costo è di) e), per gli altri mercati pare si debba aspettare la prossima estate. E' disponibile nelle combinazioni. [gallery size="medium" columns="2" link="none" type="square" ids="5276,5275"] Acquistabile su: