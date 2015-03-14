Facebook compra TheFind, il motore di ricerca di ecommerce

“Iniziamo un nuovo capitolo nella nostra storia unendo le forze con Facebook per dare sempre di più agli utenti. Le risorse di Facebook e la sua piattaforma ci consentiranno di mettere le nostre competenze nella ricerca di prodotti disposizione di oltre un miliardo di persone”.

lancia il primo affondo nell’ecommerce acquisendo, il motore di ricerca per lo shopping associato anche da una nota app. A dare l’annuncio dell’affare è lo stesso TheFind tramite un post pubblicato sul proprio sito ufficiale:Una sinergia a 360° quella tra il social network di Mark Zuckerberg e TheFind: come confermato dalla stessa direzione del motore di ecommerce, molti dipendenti andranno ad innestarsi direttamente nella sede di Facebook dove collaboreranno per migliorare il reparto advertising. Il tutto, mentre il motore di ricerca di TheFind andrà offline nel giro di un paio di settimane. Uno spegnimento programmato, insomma, che porterà sostanzialmente ad un assorbimento nel social network. Facebook non fornisce i dettagli economici relativi all’acquisizione dell’azienda, che dopo essere stata fondata nel 2006, non ha visto flussi di investimenti per ben 8 anni, ossia dal 2007 ad oggi. La mossa di Mark Zuckerberg, secondo gli analisti, non può fare altro che confermare l’interesse per l’ecommerce e la possibilità che in Facebook lo shopping sia destinato in un futuro molto prossimo ad avere maggiore evidenzia rispetto a quella attuale. Nel luglio del 2014, infatti, il social network ha introdotto il pulsante “Compra” all’interno dei post delle pagine e nelle pubblicità. Sebbene fin qui non sembra che Zuckerberg abbia mai creduto fino in fondo allo shopping online, l’acquisizione di TheFind potrebbe preludere al lancio convinto della moneta digitale già sperimentata nel recente passato: Credits. Per ora, dalle parti di Menlo Park fanno sapere che l’interesse per TheFind è nato principalmente per le loro capacità di “muoversi nel campo dell’advertising”.