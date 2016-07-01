Home Hardware ZTE Nubia Z11: arriva anche in Italia il nuovo smartphone Android con 6 GB di RAM

di Redazione 01/07/2016

E' in arrivo anche in Italia l'ultimo top di gamma ZTE della serie Nubia, un brand destinato ad accogliere gli smartphone Android più performanti ed esteticamente convincenti del producer cinese. Potenza e bellezza sono quindi i punti chiave dell'evoluzione di ZTE Nubia Z11, dotato di un display 5,5 pollici senza cornice (o, in gergo, "bezel-less"), che ci permette una visione più ampia, chiara e nitida di filmati e materiale multimediale su schermo. ZTE Nubia Z11 si distingue anche per un comparto hardware da non sottovalutare, costituito da un chipset Snapdragon 820 (ormai uno standard per molti device top di gamma) e un sistema di power-saving chiamato TruSignal, che permetterà agli utenti di sperimentare un doppio beneficio: ricezione migliorata su entrambe le SIM supportate da Z11, e riduzione del consumo energetico a livello generale durante le operazioni in multitasking, che già di per sé rappresenta un punto cardine del sistema di ottimizzazione implementato in Android Marshmallow. ZTE Nubia Z11: due varianti per uno smartphone potente, sottile e bello da vedere Le sorprese a vantaggio di ZTE Nubia Z11 non si fermano ovviamente qui: il device, che sarà disponibile in due varianti come già capita per molti smartphone cinesi, arriverà in Europa e dunque in Italia con una dotazione di 4 o 6 GB di memoria RAM, allineata con 64 o 128 GB di storage base, espandibili fino a 200 grazie alle nuove microSD card. Va inoltre notato come il comparto fotografico sia uno dei punti chiave dell'esperienza Nubia Z11: troviamo al centro dell'offerta una fotocamera Sony IMX298 a 16 megapixel, costruita con 6 lenti ed un filtro in colore blu capace di adattare le tonalità cromatiche riprese attraverso l'obiettivo a quelle sperimentate dalla nostra vista, rendendo lo scatto più adatto all'occhio di un professionista. Non manca ovviamente la stabilizzazione ottica, ed un obiettivo frontale da 8 megapixel concepito per scattare selfie migliorati dal punto di vista estetico, grazie ad algoritmi di "smart beautification". Il nuovo ZTE Nubia Z11 si prepara, infine, ad un debutto molto ravvicinato: il 6 Luglio è infatti il momento in cui il dispositivo vedrà la luce in Cina nelle sue due versioni. E' prevista anche un'edizione premium contrassegnata dalla firma di Cristiano Ronaldo, che però sicuramente dovrà attendere qualche tempo prima di arrivare nel nostro paese, non appena verranno rivelate le date d'uscita ufficiali dei due modelli basic e top end, che stanno già suscitando estremo interesse in tutti i patiti di bellezza e funzionalità racchiuse in un unico dispositivo.