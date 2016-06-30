Home Facebook Facebook cambia ancora il News Feed: prima i post degli amici

Facebook cambia ancora il News Feed: prima i post degli amici

di Redazione 30/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Facebook annuncia ufficialmente un nuovo cambiamento all’algoritmo che gestisce il News Feed. Si tratta di quel sistema automatico che, in sostanza, stabilisce quali notizie, pubblicazioni, foto e video, debbano avere la precedenza nel flusso di notizie dei profili utenti. I cambiamenti sono in fase di roll out e avranno un nuovo e importante impatto nei confronti delle pagine, il cui traffico subirà per l’ennesima volta un taglio. La modifica che il social network ha effettuato al News Feed consentirà di dare maggiore priorità e di conseguenza visibilità ai post di amici e parenti, piuttosto che a quelli degli editori che utilizzano le pagine. Insomma: Mark Zuckerberg vuole rendere sempre più difficile per vuole monetizzare il traffico di un sito veicolando le notizie tramite pagine Facebook. Non si tratta del primo provvedimento in questo senso, perché già nell’aprile del 2015 il social network prese una decisione analoga. Allora, si aumentò effettivamente l’interazione tra gli utenti, ma si diminuì il traffico delle pagine costringendo gli editori e “mettere in evidenza” a pagamento ancora più articoli. Facebook stanga ancora i publisher? Quella di oggi, dunque, è un’altra pessima notizia per i publisher che si basano anche sul traffico del social network per portare acqua al loro mulino. Un’ulteriore diminuzione di traffico, comporterà inevitabilmente un taglio anche alle entrate pubblicitarie soprattutto delle piccole testate. In cambio, ne dovrebbero giovare i “comuni” utenti, le cui interazioni da oggi in poi dovrebbero aumentare. Soprattutto nel caso dei video, vero e proprio cavallo di battaglia di Mark Zuckerberg. L’obiettivo dichiarato, infatti, oltre a quello di “riavvicinare” amici e parenti anche dal punto di vista virtuale, è di incentivare le persone a condividere sempre meno freddo testo e foto per prediligere i filmati. Meglio se live. Secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa, le modifiche al News Feed sono solamente l’1% del progetto di rivoluzione del social network.