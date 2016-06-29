Home Gadget e Curiosità Xiaomi Mi QiCycle, la nuova bicicletta smart urbana elettronica e pieghevole

di Redazione 29/06/2016

Xiaomi decide di sorprendere il suo pubblico annunciando l'arrivo di un nuovo prodotto in un settore decisamente inaspettato per il brand cinese: la mobilità e di conseguenza lo sport, chiaramente entrambi vissuti all'insegna del divertimento e soprattutto della tecnologia. Xiaomi Mi QiCycle è infatti il nome della nuova bicicletta smart urbana nata per facilitare le nostre avventure cittadine e le pedalate durante gite e viaggi in mezzo al verde, un'offerta che va ad aggiungersi ai prodotti tecnologici di alta qualità che Xiaomi ha dimostrato di saper creare negli ultimi anni, dagli elettrodomestici intelligenti ai droni per videoripresa. Xiaomi Mi QiCycle sembra a prima vista una semplice bici pieghevole con pedalata elettrica assistita, tuttavia ad un esame più approfondito si rivela un piccolo gioiello alimentato da una batteria creata da Panasonic e dotata di un'autonomia interessante (circa 45 chilometri in normali condizioni), oltre ad un cambio Shimano a 3 velocità. Non manca ovviamente un piccolo e robusto computer di bordo, capace di mostrarci immediatamente il calcolo di un diverso numero di parametri, tra cui durata residua della batteria, distanza percorsa nel tempo, velocità media e, nella migliore tradizione del fitness tracking, anche la quantità di calorie bruciate. Xiaomi Mi QiCycle: la e-bike cittadina per eccellenza? Come avviene nella tradizione dei prodotti smart più evoluti, anche la nuova bicicletta Xiaomi saprà connettersi con estrema facilità al nostro smartphone, grazie a un'app ufficiale che permetterà di aggiungere la funzione di navigatore GPS al mezzo, spingendoci ad addentrarci anche più in là nel traffico cittadino rispetto alle nostre abitudini, in sicurezza e velocità. Xiaomi Mi QiCycle è inoltre vantaggiosa dal punto di vista della portabilità: è possibile ripiegare il mezzo e riporlo anche nel più piccolo dei bagagliai per auto, permettendo così viaggi e gite, senza preoccuparsi di dover noleggiare altri mezzi con ulteriori spese. La pedalata assistita e la precisione dell'app integrata nel rilevamento dei parametri fisici costituiscono inoltre un incentivo alla mobilità sostenibile, con impatto ridottissimo sull'ambiente e grande facilità d'uso. Per Xiaomi, come possiamo notare, ampliare il raggio d'azione dei propri dispositivi smart è una tattica interessante ed una vittoria annunciata su più fronti, unendo un hardware di qualità all'esperienza nella creazione di app smart precise e complete di tante opzioni: la nuova QiCycle sarà inizialmente disponibile in Cina, tuttavia potremo sapere entro pochi mesi se vedremo esportare questo interessante mezzo anche in Europa, con la speranza che il connubio tra tecnologia e mobilità si faccia sempre più stretto ed efficiente.