Home Apple iPhone bloccato da un sensore durante i concerti

iPhone bloccato da un sensore durante i concerti

di Redazione 01/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

iPhone non registrerà più i concerti e non potrà nemmeno scattare fotografie. Apple ha infatti brevettato un sensore che impedirà ai possessori del ‘Melafonino’ di effettuare riprese durante concerti e altri eventi. Si tratta ormai di una pratica molto comune: fino a qualche tempo fa, chi assisteva ad una performance del proprio artista preferito era armato solo di accendino, oggi, invece, gli smartphone di nuova generazione ci seguono ovunque. Anche ai concerti, a teatro e al cinema. Ovviamente, il dispositivo di casa Apple non fa eccezione, ma visto che non a tutti gli artisti piace essere ripresi durante tutta la performance (che poi magari viene pure caricata integralmente sul Web) sono pronte le contromosse. Di recente, l’artista Adele ha fermato un concerto invitando una persona che la stava filmando all’Arena di Verona, chiedendo di smetterla. “Sono qui in carne ed ossa, perché filmarmi”, ha detto l’artista. Altri artisti di fama mondiale, invece, sono in lotta con la pirateria poiché spesso i loro concerti vengono filmati integralmente con smartphone e tablet e poi vengono distribuiti illegalmente in Rete. Apple, però, presto correrà in loro aiuto, ma anche di coloro che non hanno alcuna intenzione di essere ripresi in foto o video a loro insaputa. iPhone: così bloccherà le riprese Apple ha già pubblicato un brevetto tramite il quale gli iPhone saranno in grado di riconoscere un segnale ad infrarossi che limiterà le funzioni della fotocamera, a seconda dei luoghi. Quando un possessore di Melafonino si recherà ad un concerto, ma anche al cinema, al museo, o in altri luoghi in cui non è consentito scattare foto o girare video, al dispositivo saranno limitate se non addirittura inibite le funzionalità della fotocamera. Il sensore ad infrarossi, secondo le ultime notizie, sarebbe già pronto dal 2011 e al termine di show e spettacoli sarebbe in grado di riabilitare le funzionalità regolari della fotocamera.