Android N, Google rivela il nome ufficiale: Android Nougat è in arrivo
di Redazione
02/07/2016
Android Nougat: cosa aspettarsi dalla prossima releaseAndroid N è ovviamente più che un nome: dopo il lancio della Developer Preview 4, sono stati confermati alcuni feature chiave della nuovissima release: la condivisione dello schermo, che permetterà un multitasking mai sperimentato prima d'ora ed utile soprattutto a chi sfrutta dispositivi con ampia diagonale di schermo come phablet o device ibridi. Migliora anche la gestione della batteria con la modalità Doze, di cui scopriremo gli effetti soprattutto in standby o nei momenti in cui la CPU svolge meno compiti rispetto alla norma. Android Nougat si distingue inoltre per un rinnovamento estetico delle impostazioni rapide, e soprattutto nel modo in cui vengono presentate le notifiche interattive e le app recentemente aperte (le quali potranno essere richiuse con un solo comando). Viene infine introdotta la modalità Daydream, uno dei punti di forza del prossimo OS, perlomeno per chi desidera utilizzarlo al fine di immergersi ancora di più nella realtà virtuale; tra le sue promesse una minor latenza sui dispositivi VR ready (inclusi i prossimi smartphone Google) e performance hardware più equilibrate grazie ad un rapporto più radicato con la piattaforma software. Android N è quindi un territorio ancora da esplorare ma già pieno di promesse: fortunatamente non ci separano che pochi mesi dalla sua uscita, al termine dei quali scopriremo anche i brand che hanno deciso di collaborare con Google nello sviluppo della VR a tutto tondo.
Articolo Precedente
Wi-Fi CERTIFIED ac, nuove specifiche per le connessioni wireless: velocità ed efficienza
Articolo Successivo
iPhone bloccato da un sensore durante i concerti
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020