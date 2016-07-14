Home Hardware Xiaomi Redmi Note 4, corpo in metallo e due fotocamere con flash LED? Le ultime news

di Redazione 14/07/2016

Sono comparse online proprio in queste ultime ore alcune immagini relative ad un nuovo smartphone Xiaomi dalle caratteristiche ancora incerte, ma che tuttavia hanno indotto molti appassionati di tecnologia a pensare che si tratti proprio del device Android di fascia media che in tanti stanno aspettando, ovvero Xiaomi Redmi Note 4. Il dispositivo è fotografato dal retro e mostra un corpo completamente in metallo, di indubbia robustezza, nel quale sono incapsulati due obiettivi ben visibili che svolgeranno la funzione di fotocamera posteriore. I gruppi ottici sono posizionati verticalmente, uno al di sopra dell'altro, e presentano inoltre un doppio flash LED direttamente nello spazio tra i due obiettivi. A far presumere che possa trattarsi proprio di Xiaomi Redmi Note 4 concorre senz'altro la presenza del logo Mi, impresso su tutti gli smartphone della casa cinese: si tratterà proprio di questo terminale? Xiaomi Redmi Note 4: un design robusto e comparto multimedia avanzato Nonostante dalle prime immagini leak del possibile Xiaomi Redmi Note 4 traspaia un telaio solido e longilineo, lo smartphone avrà i bordi più smussati e ricurvi, assieme alle bande in plastica che consentono il corretto funzionamento delle antenne, replicando quindi in sostanza almeno parte dei dettagli hardware del predecessore, per quanto riguarda la connettività di rete telefonica. Dal momento che il corpo posteriore del dispositivo sarà occupato dai due obiettivi fotografici, Xiaomi potrebbe infine pensare di integrare il sensore di impronte digitali direttamente nel tasto Home anteriore, in modo da averlo disponibile immediatamente all'occorrenza per accedere a contenuti protetti o crittografati. E' inoltre probabile che Xiaomi segua, per quanto riguarda le dimensioni dello schermo del nuovo Redmi Note 4, un trend abbastanza diffuso per i top di gamma, ovvero impostarlo a 5,5 pollici, una cifra che garantisce un buon compromesso tra visibilità e portabilità. Così, dopo aver candidato Xiaomi Mi Note 3 a miglior smartphone dell'anno per gli Asia Mobile Awards assieme al rivale Galaxy S7 Edge, è ufficialmente arrivato il momento di brillare per un nuovo smartphone Xiaomi? Seguiremo le prossime indiscrezioni da vicino per sapere se effettivamente il brand cinese è all'opera su un nuovo Redmi, ed in particolare proprio il modello che ci aspettiamo.