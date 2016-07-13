Home Videogame Pokémon Go arriva anche in Europa: ecco come funziona

Pokémon Go arriva anche in Europa: ecco come funziona

di Redazione 13/07/2016

Pokémon Go è indubbiamente il gioco dell’estate 2016 e nel giro di qualche ora dovrebbe sbarcare anche in Europa. Negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e Australia il nuovo videogame per smartphone ha ottenuto un successo incredibile, tanto da far schizzare in alto le azioni Nintendo in borsa. Le azioni della società di Kyoto sono salite ad oltre 22 dollari, con un rialzo del 9,3% nel giorno del lancio, la percentuale più alta dal 1983 ad oggi. Un successo quasi planetario che a Nintendo mancava dai tempi del lancio della Wii. Pokémon Go, il gioco che si basa sulla realtà aumentata e che consente di catturare, allevare e far combattere i Pokémon, non è stato realizzato interamente da Nintendo. L’app, infatti, è stata creata in collaborazione con Niantic, società specializzata nella realtà aumentata, nata nel 2015 come spin off di Google. Secondo il ‘Financial Times’, da questo nuovo gioco l’azienda giapponese otterrà solo il 30% delle entrate, ma nonostante ciò si prevede una crescita del fatturato di 150-200 milioni di dollari al mese circa. Un grande successo dopo il flop della Wii U, console nata per raccogliere l’eredità della Wii e che anziché le previste 100 milioni di unità, ne ha venduto solo 13 milioni. Pokémon Go: come funziona e quanto costa Il gioco Pokémon Go è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, ma offre i cosiddetti acquisti in-app, quei potenziamenti che si ottengono tramite carta di credito e che rendono più semplice la vita all’interno del videogame. Gli acquisti avvengono attraverso la conversione dei soldi veri in Pokémonete. Inoltre, è disponibile un dispositivo Pokémon GO Plus, che consente di giocare anche senza avere a disposizione il proprio smartphone. L’obiettivo del videogioco è quello di andare in giro a caccia di Pokémon selvatici: quelli di tipo Acqua, ad esempio, si trovano presso laghi, fiumi o mari. Una volta individuato un animaletto, bisognerà cercare di catturarlo usando il touchscreen dello smartphone, lanciando una Poké Ball (trovata durante il tragitto). Una volta catturato il Pokémon, bisognerà allenarlo e potenziarlo. Aumentando di livello, il giocatore può imbattersi in personaggi sempre più potenti, tramite i quali poi si potrà decidere se entrare o meno in una squadra (la squadra Saggezza, Istinto o Coraggio), trovare una Palestra Pokémon e sfidare potenti avversari organizzati in squadre rivali. https://www.youtube.com/watch?v=eM16ibK6MHY