iPhone 7: batteria più capiente e altri rumors
di Redazione
14/07/2016
iPhone 7 dovrebbe avere la batteria più capiente del 14% rispetto alla generazione precedente di smartphone Apple. L’indiscrezione è di Steve Hemmerstoffer di OnLeaks, secondo cui la scelta sarebbe dettata dalla volontà di allungare l’autonomia del ‘Melafonino’. Oltre alla superiore capienza, altre novità incluse in iOS 10 dovrebbero aumentare l’autonomia energetica di iPhone 7. La nuova batteria che sarà montata sugli iPhone da 4.7 pollici dovrebbe essere da 1.960 mAh: un miglioramento importante rispetto ai 1.715 mAh di iPhone 6S con la stessa dimensione dello schermo. Al momento, da Cupertino non danno indicazioni ufficiali in merito, ma le capacità della batteria potrebbero estendersi fino al 14%. OnLeaks fa riferimento ad una fonte affidabile, anche se la stessa non viene specificata. La batteria più capiente, in ogni caso, confermerebbe indirettamente altri rumors circolati nelle scorse settimane sul nuovo iPhone. A meno di sorprese, infatti, Apple dovrebbe realizzare un dispositivo al cui interno le componenti saranno ulteriormente miniaturizzate. Più spazio a disposizione consentirà di alloggiare una batteria più grande, anche se non è ancora possibile quantificare di quanto l’autonomia aumenterà. La stessa, infatti, è legata anche alle migliorie quanto a gestione energetica presenti in iOS 10, il nuovo sistema operativo mobile di Apple.
iPhone 7: tutti i rumors e le novitàIl lancio dovrebbe avvenire nel mese di settembre, assieme alla versione iPhone 7 Plus e la vociferata Pro. Conferme sull’eliminazione del jack per le cuffie (si connetteranno al nuovo smartphone tramite Bluetooth o porta Lightning), dovrebbe sparire anche il tasto silenzioso, nell’ottica della realizzazione di uno smartphone ancora più sottile. Non confermati i rumors relativi al supporto dual-sim, per l’utilizzo in contemporanea di due schede. Sparirà anche il tasto Home, che sarà integrato direttamente all’interno delle funzioni touch. Quanto al prezzo, in Italia si dovrebbe partire da 799 euro a salire.
