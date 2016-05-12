X Men: Apocalisse, sono ritornati i mutanti [guarda trailer]

Gli X-Men stanno arrivando e la Marvel non sbaglia un colpo. Dopo l’uscita col botto di “Captain America: Civil War” distribuito dalla Disney dallo scorso 4 maggio e saltato da subito al top della classifica dei film più visti nelle sale cinematografiche, i mutanti di casa Marvel stanno per fare il loro ingresso trionfale sul grande schermo, con un film che non risparmia, come i precedenti, effetti speciali a dir poco strepitosi.

“X Men: Apocalisse”, il sesto film che forma la saga dei mutanti con i poteri speciali, sarà nei cinema italiani dal prossimo 18 maggio, distribuito da 20th Century Fox. Il film giunge dopo due anni dal “X-Men: Giorni di un futuro passato” catapultando i mitici personaggi nel 1983, anno in cui, nella storia degli X-Man, si è svolta la epica lotta contro il più antico dei mutanti, tra i più potenti e spietati. Il volto del cattivo, En Sabah Nur/Apocalisse, è quello dell’attore Oscar Isaac.

I mutanti con i loro straordinari poteri si distinguono dagli altri super eroi per l’introspezione dei personaggi e così come racconta lo stesso regista e sceneggiatore Bryan Singer, le vicende degli X-Men fanno emergere paure profonde scuotendo le coscienza con temi importanti come la tolleranza e le minoranze: – "Ci sono un Superman, un Batman, un Capitan America, invece i mutanti sono milioni e vivono tra noi. Sono personaggi pieni di ombre. Qualcuno li accetta a braccia aperte, altri imbracciano le armi. Succede a ogni minoranza".

Nel cast oltre a Oscar Isaac, sono tanti i nomi di attori di alto calibro, divi di Hollywood che danno alla pellicola un valore aggiunto con la loro interpretazione, come James McAvoy, nei panni di Charles Xavier e Michael Fassbender che interpreta il ruolo di Magneto, oltre alla bellissima attrice Jennifer Lawrence che da’ vita al personaggio di Mystica e ancora Hugh Jackman per la parte di Wolverine.

“X Men: Apocalisse” è di certo uno dei film più attesi, una pellicola che soddisfa sia il pubblico amante degli effetti speciali che dei film d’azione grazie ad una trama avvincente che lascia con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma e ovviamente che rispecchia le fantasie degli amanti dei fumetti sempre entusiasti nel vedere i loro personaggi preferiti prendere vita sul grande schermo.

https://www.youtube.com/watch?v=T0KVrDZdxls