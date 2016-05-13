Home Gadget e Curiosità Smartwatch Pebble, un aggiornamento li rende degli activity tracker!

di Redazione 13/05/2016

Arriva un nuovo e atteso aggiornamento per gli smartwatch Pebble, che soprattutto nella sua incarnazione Time continua a riscuotere un buon successo nella scena wearables. Dopo l'arrivo di Pebble Health, introdotto nel dicembre 2015 in qualità di funzione rivolta a facilitare sleep tracking e conteggio passi, si è reso necessario un update significativo alle funzioni di activity tracking, per monitorare al meglio l'attività fisica quotidiana e settimanale. L'aggiornamento odierno, che porta il firmware Pebble alla versione 3.12, è disponibile per le app Android e iOS e consente di tenere sott'occhio la qualità del nostro fitness, specialmente durante corsa, camminata, ore di sonno riposante trascorse, e calorie bruciate, un feature utile nel caso in cui si stesse cambiando dieta per ragioni di peso o salute generale. Pebble smartwatch: gli update in arrivo Tra il pubblico degli smartwatch Pebble c'è sicuramente chi avrà sperato in aggiornamenti rivolti alle funzioni generali, oltre il più ampio discorso fitness tracking. Ebbene, è avvenuto anche questo: il nuovo firmware aggiunge la funzione Smart Alarm, capace di attivare durante il sonno una sveglia a vibrazione, per aiutarci a tornare alle faccende quotidiane con molta più delicatezza rispetto ad una tradizionale sveglia ad allarme. Non mancano inoltre le nuove funzioni per SMS dedicate all'aggiornamento Pebble per iOS, tra cui Text Reply e Send Text, in grado di gestire al meglio l'invio e la risposta ai messaggi di testo ricevuti e scritti. Completano infine il quadro i bug fix rivolti ad una maggiore stabilità di sistema e della dinamica dell'interfaccia, ancora più semplice e minimal. Torna così a ripetersi una domanda fondamentale: Pebble entrerà a far parte del segmento smartwatch dedicati all'activity tracking e al fitness, dopo aver lanciato un wearable dalle funzioni più generiche? Lo scontro con FitBit, in questo caso, sarà molto probabile: ne conosceremo le dinamiche sicuramente nei prossimi mesi.