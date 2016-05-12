Home Facebook Facebook: arrivano le foto a 360 gradi

Facebook: arrivano le foto a 360 gradi

di Redazione 12/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Facebook apre alle foto a 360 gradi: l’annuncio è stato dato dallo stesso social network e il roll out dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Sia gli utenti che si connettono tramite browser del computer, sia coloro i quali utilizzano l’app mobile da smartphone o tablet potranno caricare e visualizzare le foto digitali panoramiche. La funzione fa sostanzialmente il paio con quella dei video a 360 gradi, già introdotta da qualche tempo. Una volta caricate le immagini a 360 gradi, gli utenti desktop potranno muoversi al suo interno tramite il puntatore del mouse, mentre chi si connette tramite app mobile non dovrà fare altro che esplorare la foto orientando il proprio dispositivo. L’obiettivo di Mark Zuckerberg è duplice: offrire agli utenti una maniera ancora più realistica per esplorare le foto di posti lontani, ma anche spingere la vendita di visori per la realtà virtuale, come Oculus VR e Gear VR, che supportano appunto le immagini e i video a 360 gradi di Facebook. E se per i filmati il successo non è stato quello inizialmente sperato a causa soprattutto dell’alto costo dell’hardware, per le foto dovrebbe essere tutto molto più facile. Bastano, infatti, app di terze parti per scattare con il proprio smartphone o tablet foto a 360 gradi di buona qualità. Facebook: tutti i benefici della realtà virtuale In attesa del roll out, che sarà automatico e non richiederà modifiche alle impostazioni dei profili degli utenti, c’è chi sostiene che la scelta di Facebook potrebbe avere un’altra positiva conseguenza per il social network. Con le foto a 360 gradi, infatti, gli utenti impiegheranno ancora più tempo all’interno della piattaforma, proprio quello che Zuckerberg va perseguendo ormai da tempo. Facebook potrebbe diventare una sorta di sistema operativo del futuro, tramite il quale fare tutto senza bisogno di ulteriori app o servizi.