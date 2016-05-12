Home Business Nokia acquisisce Withings: un nuovo futuro per smartwatch e salute digitale

di Redazione 12/05/2016

La finlandese Nokia torna alla carica e, una volta accantonata almeno in parte la divisione smartphone, si concentra sull'e-health mettendo a segno un'importante acquisizione, ovvero la società Withings, casa francese specializzata nella progettazione di wearables incentrati sul monitoraggio della salute degli utenti, senza disdegnare tuttavia la domotica e più in generale tutti i dispositivi digitali destinati a migliorare il tenore di vita e le condizioni di benessere delle persone. Il CEO di Nokia Rajeev Suri ha sottolineato l'importanza di questo segmento operativo per la società: "Nel mondo della salute digitale, vogliamo rappresentare qualcosa in grado di fare la differenza rispetto a tutti gli altri: questo settore di mercato è in pieno sviluppo e deve ancora dare molto", ha sottolineato, facendo cenno soprattutto alle possibilità offerte dall'Internet of Things. Nokia e smartwatch per la salute: il futuro della società Per raggiungere questo scopo, la partnership di Nokia con Withings sembra essere una delle mosse più ragionate ed efficaci: l'azienda francese ha infatti all'attivo uno smartwatch capace di riunire sia le possibilità hardware di device come Apple Watch che l'attitudine all'activity tracking di dispositivi come FitBit, dando luogo a un wearable "ibrido" in grado di soddisfare le necessità di ogni utente. Estendendo questo concetto alle app smartwatch per la salute, le due società (ora fuse in un'unica rappresentanza) hanno ottime probabilità di diventare leader del mondo e-health nei prossimi anni. Withings entra così a pieno titolo a far parte di Nokia Technologies, condividendo gran parte della sua mission con la casa finlandese, mettendo la comunicazione digitale al di sopra di ogni altra cosa. L'accordo, che si formalizzerà compiutamente nel terzo trimestre dell'anno, non esclude comunque l'arrivo di un nuovo smartphone Nokia top di gamma, per il quale l'azienda ha espresso il desiderio di voler trovare una partnership ideale capace di fornire gli input giusti, dopo l'avventura con Nokia Lumia, brand assorbito, come sappiamo, da Microsoft. Ci saranno i presupposti necessari per creare qualcosa di importante in campo salute digitale e fitness in casa Nokia? Aspettiamo ovviamente i primi step della società, che non sembra comunque essere intenzionata a concedere facilmente il podio ad altre.