Ungheria: monta la protesta contro la tassa sulla rete
di Redazione
27/10/2014
Mentre in Italia si parla di liberalizzare il wi-fi per tutti, anche se non è ancora ben chiaro chi ne pagherà i costi, in Ungheria è rivolta contro la proposta di tassare a consumo l'utilizzo della rete Internet. Alcune decine di miglia di cittadini Ungheresi sono scesi in strada per protestare vivamente contro la proposta del governo. Naturalmente alla base di tutto c'è il fatto che tassare a consumo Internet con una tassa rivolta ai soli provider significa comunque che i fornitori del servizio ribalteranno la tassa contro i cittadini. Questo tipo di politica viene interpretata non solo come un danno per l'economia ma anche come un tentativo di limitare la libertà di informazione. Inoltre per alcuni si tratterebbe di una proposta provocatoria tesa a distrarre dai reali problemi del paese. La protesta si è svolta comunque pacificamente. Il Wall Street Journal riporta che la manifestazione si è svolta pacificamente e decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Budapest ma anche in altre città più piccole tenendo in alto i propri cellulari in segno di protesta contro la proposta di legge che vuole tassare il consumo di internet di circa 0.60$ per giga consumato.
+ 'Internet tax' sparks huge protests in Hungary http://t.co/zVtdobfQVd pic.twitter.com/JIiT5YsYq1
— Raffy Tekeyan (@RaffyTekeyan) 27 Ottobre 2014
La manifestazione comunque è stata imponente, ed il governo ha dovuto prendere atto comunque della crescente rabbia dei cittadini.
La proposta del governo Ungherese rimane comunque per adesso una mosca bianca in Europa e come detto in Italia si tenta di percorrere una strada del tutto contraria.
[youtube http://youtu.be/TQVPWJ5U1Ec]
