Qualcuno sta provando a vendere inviti per Inbox Gmail a 200$
di Redazione
28/10/2014
Prima di andare avanti nel raccontarvi questa storia, abbiamo una cosa e una sola cosa da dire: Inbox la nuova app che sostituirà Gmail è totalmente gratis, free, no-money, in altre parole prima o poi tutti la potrete scaricare senza alleggerire il vostro portafoglio neanche di mezzo centesimo. Detto questo, attualmente Inbox funziona ad inviti. Ovvero se conoscete qualcuno che ha già ricevuto un invito allora potreste chiedergli la cortesia di invitarvi a sua volta. Una volta scaricata l'app anche voi potrete invitare qualcuno che vi sta simpatico. Tuttavia, Internet è un posto strano. Così c'è qualcuno che offre inviti per Inbox su ebay con prezzi che variano da 30€ fino a 200€. Se non ci credete fate una passeggiata su eBay e cercate "inbox invite" vedrete venirvi fuori le offerte più svariate. Naturalmente se c'è qualcuno che vende, evidentemente c'è anche qualcuno che compra. Questo ci fa dire che Internet è un posto che non segue le normali regole di mercato e alcune volte del buon senso. E tuttavia c'è qualcuno che proprio non ha voglia di aspettare l'invito ufficiale di Google così è disposto a spendere soldi tonanti per avere prima degli altri qualcosa che comunque avrebbe gratis aspettando il tempo dovuto. Per coloro che invece siedono all'angolo opposto degli impazienti, ovvero per quelli che ancora non hanno la più pallida idea di cosa sia Inbox e stanno leggendo questo articolo sentendosi un po' come il classico pesce fuor d'acqua, diciamo che Inbox è una nuova app di Google che andrà a rimpiazzare la nota app per Gmail. Ovviamente non è un app da poco, perché Gmail è il servizio di posta elettronica più diffuso al mondo. Se avete voglia di approfondire, potete cliccare qui e leggere il nostro articolo con tutte le novità.
