Home Gadget e Curiosità Tre nuovi Activity Tracker in arrivo da Fitbit

Tre nuovi Activity Tracker in arrivo da Fitbit

di Redazione 28/10/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono tre i nuovi Activity Tracker di Fitbit: Charge, Charge HR e Surge. Fitbit è pur sempre uno dei leader di mercato per quanto riguarda gli Activity Tracker, ma il 2014 è stato un anno complesso e non sempre premiante per questo colosso della tecnologia di consumo. Queste tre nuove smartband non determinano certamente un punto di svolta per Fitbit tanto che solo Charge sarà disponibile per il 2014 mentre le altre due Fitband dovranno aspettare il 2015, tuttavia rappresentano uno sforzo muscolare per Fitbit nel tentativo di mantenere la leadership in questo settore. Le novità che riguardano i tre prodotti sono abbastanza semplici da elencare: Charge è una rivisitazione del già collaudato Force ma a differenza di quest'ultimo può visualizzare il numero del chiamante in caso di telefonata su uno smartphone. Charge HR è praticamente identico a Charge ma in più include un misuratore della frequenza cardiaca. Naturalmente ogni medaglia ha il suo rovescio per cui non aspettatevi di vedere la batteria durare molto a lungo su questo prodotto. La vera novità è probabile costituita da Surge. Quest'ultima fitband si avvicina di più alle caratteristiche di uno smartwatch che a quelle di una fitband. Ha un misuratore della frequenza cardiaca integrata ma ha anche un GPS per cui può facilmente misurare le distanze e l'altitudine. Nell'insieme i tre prodotti non sono una rivoluzione ma ciascuno di essi è disegnato per un pubblico ben preciso e con crescenti ambizioni rispetto alla propria preparazione atletica. Dall'entry level Charge al super accessoriato The Surge per i veri fanatici del fitness [youtube http://youtu.be/aunF4Sog_UQ] [youtube http://youtu.be/J3S3cNv0ntE]