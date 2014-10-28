5 abitudini mattutine delle persone felici
di Redazione
28/10/2014
Sei un mattiniero o un lupo della notte? Diciamo subito che le persone mattiniere tendono a essere più felici degli amanti delle ore piccole. Quindi se ricadi nel primo caso, non parti benissimo. Quello che però accade tipicamente è che, con il passare degli anni, anche gli “animali notturni” tendono a essere più mattinieri. In ogni caso, qualunque sia la nostra abitudine riguardo al sonno, è sicuramente interessante scoprire le abitudini mattutine delle persone felici, se non altro per ispirarci e prendere qualche buona abitudine. Ognuno scelga le azioni e i “riti” che sente più affini alle proprie corde. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!
1. Si svegliano grateAppena si svegliano, sentono immediatamente un senso di gratitudine per essere vivi, percepiscono il dono della vita e la gioia di un nuovo giorno. Quando le cose si fanno dure, facciamo mentalmente una lista delle cose positive. Molti studi sono concordi nell’affermare che chi esprime frequentemente la gratitudine soffre meno di solitudine, ansia, depressione e invidia. LEGGI ANCHE: Le 21 regole per essere più produttivi
2. Non saltano mai la colazioneSanno bene quanto la colazione sia il pasto più importante del giorno: dovrebbe fornire tutti i nutrienti essenziali, i minerali e l’energia per tirare fino a sera. Pianificare una buona colazione la sera prima è un buon metodo per prendere questa sana abitudine: potremo magari preparare qualcosa in anticipo, anche solo gli ingredienti, per agevolare la preparazione in quel tempo sempre un po’ compresso tra il risveglio e l’uscita da casa.
3. Non dimenticano mai il loro legame spiritualeAppena sveglie, dedicano un po’ di tempo alla meditazione, alla preghiera, alla consapevolezza, allo yoga o a un offerta a Buddha. Ognuno sceglie il suo, ma sono tutti metodi molto efficaci per apprezzare i primi momenti pienamente presenti alla nostra realtà, prima di inserire il pilota automatico.
4. Fanno un po’ di esercizio fisico prima di andare a lavoroQualcuno preferisce portare il cane a spasso di prima mattina, oppure andare a lavoro in bixi. Alcuni studi sostengono che sarebbe bene fare un po’ di esercizio prima ancora di fare colazione, ma qui può dipendere da individuo a individuo. Alcuni top manager affermano di avere le migliori idee e le migliori intuizioni proprio durante questi momenti leggero esercizio fisico.
5. Pianificano le loro buone azioniNon dovrebbe sorprendere nessuno apprendere che quando le persone felici aiutano gli altri, accrescono la loro stessa felicità piuttosto che sentire l’azione come un peso. Aggiungiamo anche che molti studi concordano che le persone più felici e più gentili vivono più alungo.
foto by Jonathan Kos-Read
