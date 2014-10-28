5 abitudini mattutine delle persone felici

1. Si svegliano grate

2. Non saltano mai la colazione

3. Non dimenticano mai il loro legame spirituale

4. Fanno un po’ di esercizio fisico prima di andare a lavoro

5. Pianificano le loro buone azioni

foto by Jonathan Kos-Read

Sei un mattiniero o un lupo della notte? Diciamo subito che le persone mattiniere tendono a essere più felici degli amanti delle ore piccole. Quindi se ricadi nel primo caso, non parti benissimo. Quello che però accade tipicamente è che, con il passare degli anni, anche gli “animali notturni” tendono a essere più mattinieri. In ogni caso, qualunque sia la nostra abitudine riguardo al sonno, è sicuramente interessante scoprire le abitudini mattutine delle persone felici, se non altro per ispirarci e prendere qualche buona abitudine. Ognuno scelga le azioni e i “riti” che sente più affini alle proprie corde. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!Appena si svegliano, sentono immediatamente un senso di gratitudine per essere vivi, percepiscono il dono della vita e la gioia di un nuovo giorno. Quando le cose si fanno dure,. Molti studi sono concordi nell’affermare che chi esprime frequentemente la gratitudine soffre meno di solitudine, ansia, depressione e invidia.Sanno bene quanto la colazione sia il pasto più importante del giorno: dovrebbe fornire tutti i nutrienti essenziali, i minerali e l’energia per tirare fino a sera.è un buon metodo per prendere questa sana abitudine: potremo magari preparare qualcosa in anticipo, anche solo gli ingredienti, per agevolare la preparazione in quel tempo sempre un po’ compresso tra il risveglio e l’uscita da casa.Appena sveglie, dedicano un po’ di tempo alla meditazione, alla preghiera, alla consapevolezza, allo yoga o a un offerta a Buddha. Ognuno sceglie il suo, ma sono tutti metodi molto efficaci perQualcuno preferisce portare il cane a spasso di prima mattina, oppure andare a lavoro in bixi. Alcuni studi sostengono che sarebbe bene fare, ma qui può dipendere da individuo a individuo. Alcuni top manager affermano di avere le migliori idee e le migliori intuizioni proprio durante questi momenti leggero esercizio fisico.Non dovrebbe sorprendere nessuno apprendere che quando le persone felici aiutano gli altri, accrescono la loro stessa felicità piuttosto che sentire l’azione come un peso. Aggiungiamo anche che molti studi concordano che