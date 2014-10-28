La macchina da caffè Wi-Fi
28/10/2014
In Italia il caffè è sacro. Ciascuno ha una propria ricetta, ciascuno ha la propria miscela e persino la manualità dell'operatore conta nel creare un buon caffè. Lo sanno bene i creatori di Bruvelo la macchina del caffè che ha la pretesa di poter controllare ogni singolo parametro degli elementi che contribuiscono a creare il caffè perfetto. Bruvelo può controllare la granularità con cui il caffè deve essere macinato, la temperatura dell'acqua, quanta aria deve essere incorporata nella miscela, quanti grammi di caffè devono essere utilizzati per una tazzina e ancora molto altro. A caratterizzare questa macchina del caffè sono i materiali tecnici accuratamente studiati in ogni dettaglio ma soprattutto la sua particolarità più evidente è che può essere controllata tramite un'app collegata via wi-fi. L'app può essere utilizzata per provare scientificamente più tipi di composizioni, variare la temperatura dell'acqua, la granularità della macinatura e tutti gli altri parametri necessari. Tutte le ricette possono essere salvate sul proprio smartphone e trasmesse alla macchinetta. Basta poi un click su un tasto per dare il via alla creazione del caffè perfetto, e se non viene come piace a voi create na nuova ricetta e così via fino a quando non trovate il caffé che più si adatta al vostro gusto. Il progetto è attualmente disponibile su Kickstarter. Impossessarvi di uno fra i primi esemplari di Bruvelo vi costerà circa 300$
