Home Hardware TP-LINK Archer VR2600 e Archer VR600, nuovi router di alta capacità

TP-LINK Archer VR2600 e Archer VR600, nuovi router di alta capacità

di Redazione 19/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

TP-LINK amplia la propria gamma di modem / router di ottime performance e alta velocità aggiungendo alla serie Archer due nuovi dispositivi: TP-LINK Archer VR2600 e VR600, entrambe soluzioni destinate alla connettività in ambito casalingo ma con caratteristiche ideali per essere sfruttate pienamente anche nelle PMI. Il primo dispositivo che esaminiamo da vicino è TP-LINK Archer VR2600, che al momento attuale può essere considerato uno dei modem principi di categoria, grazie alla presenza di 4 antenne a doppia banda che consentono una velocità di picco 800 Mbps (su frequenze a 2,4 GHz) e 1733 Mbps (sulla frequenza 5 GHz, di norma con meno interferenze rispetto alla standard 2,4 GHz, dotata però di più range). Archer VR2600 è inoltre arricchito dalla presenza di impostazioni MU-MIMO (acronimo di Multiple Input - Multiple Output), in grado di rendere la capacità trasmissiva del router ancora più raffinata, permettendo la comunicazione con device multipli utilizzando uno stream di dati separato per ognuno, come se avesse un router dedicato. TP-LINK Archer: l'evoluzione dei router casalinghi e small/medium business La soluzione appena illustrata è l'ideale per gli utenti Internet particolarmente esigenti, e in grado di offrire un ottimo flusso di traffico specialmente in download. Anche il secondo modello modem / router TP-LINK Archer VR600, pur essendo "fratello minore" di VR2600, è comunque un dispositivo degno di nota per il rapporto qualità/prezzo. Le sue 3 antenne, con tecnologia di trasmissione dual band, sono in grado di toccare i 300 Mbps (a 2,4 GHz di frequenza) e i 1300 (frequenza 5 GHz) coprendo un ottimo range a livello geografico; grazie alla presenza della tecnologia Beamforming (presente anche su VR2600, capace di "modellare" la trasmissione delle onde wireless anche durante il movimento, massimizzando la ricezione. Si tratta infine di due dispositivi molto simili per design, compatti e robusti, differenti esclusivamente per specifiche tecniche e numero di antenne installate. I due nuovi modem / router TP-LINK sono già disponibili su Amazon e i principali e-retailer; la loro connettività versatile e adatta a tutti i dispositivi wireless in nostro possesso sarà uno dei punti più convincenti a favore dei due nuovi esponenti della gamma Archer.