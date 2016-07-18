iPhone 7: confronto video con iPhone 6S
di Redazione
18/07/2016
iPhone 7 contro iPhone 6S in un video: il filmato arriva dall’Oriente e confrontante le scocche delle due generazioni di smartphone, non sembra ci siano tutte queste differenze. Ancora poche settimane, poi Apple presenterà ufficialmente iPhone 7, la nuova generazione di smartphone che, come di consueto, farà partire la caccia ai primi pezzi in tutti gli store del mondo. La presentazione ufficiale di iPhone 7 avverrà nel mese di settembre, ma la febbre sale giorno dopo giorno, con indiscrezioni e particolari sempre più accurati sul nuovo ‘Melafonino’. L’ultima novità giunge dal social network cinese Weibo, sul quale è apparso un video che mette in comparazione gli attuali iPhone 6S con il nuovo iPhone 7. A livello estetico, se tutte le indiscrezioni della vigilia saranno confermate, le differenze non sono poi tante. La clip dura poco più di due minuti, durante i quali vengono affiancati i due Melafonini da 4,7 pollici. La prima differenza che risalta subito agli occhi è l’assenza in iPhone 7 del jack audio da 3,5 millimetri. Il nuovo smartphone di Cupertino adotterà la porta Lightning, in modo da avere sul lato inferiore una coppia di speaker stero simmetrici.
iPhone 7: le principali novitàLe barre per la suddivisione delle antenne, sul nuovo Melafonino saranno posizionate presso le estremità superiore e inferiore. Conferme anche le novità relative alle fotocamere, con un alloggiamento dell’obiettivo di diametro maggiore, che dovrebbe ospitare un CMOS più grande e dunque più sensibile a luce e colori. Dal video, ovviamente, non si possono individuare eventuali novità relative alla batteria, che secondo le ultime voci dovrebbe essere più capiente. La memoria interna dovrebbe partire da 32 GB, mentre la RAM da 3 GB. https://www.youtube.com/watch?v=tqYQZrsKhDw
