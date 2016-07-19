Il Wi-Fi diventa social

Secondo una recente ricerca di iPass, gli hotspot pubblici in Italia sono oltre 60.000, e si tratta di un numero in costante crescita. Mentre il numero di hotspot a pagamento sembra calare, quello degli hotspot gratuiti aumenta di anno in anno. Si tratta di un cambio di rotta significativo, che è iniziato nel 2012 e ha portato esercenti e commercianti a percepire il Wi-Fi, che prima era una fonte di ricavi, come un costo. Allo stesso tempo, i consumatori finali sono diventati sempre più esigenti in termini di performance delle reti: se qualche anno fa chiedevano semplicemente di poter controllare le proprie e-mail, oggi gli utenti vogliono utilizzare la connessione per caricare fotografie su Instagram e Facebook, guardare video e ascoltare musica in streaming, e molto altro ancora. Servono reti più efficienti, connessioni più veloci, una banda maggiore... e i costi salgono sempre. Quindi, come monetizzare l'accesso al Wi-Fi, senza far pagare gli utenti?

Hotspot, si può guadagnare senza far pagare gli utenti