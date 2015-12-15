Star Wars, un artista italiano disegna i fumetti di Guerre Stellari
15/12/2015
Debutta in Italia il 16 Dicembre Star Wars il risveglio della forza, attesissimo nuovo episodio della saga di Guerre Stellari. E mentre il popolo dei fan è già in trepidante attesa davanti ai botteghini, l'Italia festeggia anche Simone Bianchi, toscano di 43 anni, che di Guerre stellari ha disegnato i fumetti e le copertine. Da quasi 10 anni Simone Bianchi appartiene alla scuderia di Marvel Comics, casa editrice americana che pubblica fra le altre cose super eroi del calibro di Superman, Thor e X-Man ed è proprio a questo artista di origini lucchesi che è stata commissionata una delle copertine del primo numero di Guerre Stellari e alcuni numeri del fumetto uscito negli USA ed in tutto il mondo. In Italia la serie a fumetti è pubblicata da Panini Comics.
“E' stata una grande soddisfazione – racconta Simone Bianchi – soprattutto perché anch'io sono un estimatore di questa saga.”Per gli albi di Star Wars sono uscite diverse variant cover (copertine diverse) commissionate a diversi pittori. Ma il tratto di Bianchi ha conquistato il grande regista americano di Guerre Stellari, che ha voluto tenersi il disegno originale di una delle 3 copertine che Bianchi ha realizzato per la saga, per metterla nella sua collezione privata.
“Infatti uno degli originali è stato acquistato dalla Lucas Film – aggiunge Bianchi -, direttamente per Lucas: è lui che decide quali pezzi vanno nella collezione”.E poche settimane dopo, una volta completato l’episodio di Star Wars #7, interamente disegnato da Bianchi e incentrato sugli anni di esilio volontario di Obi-Wan Kenobi tra le sabbie di Tatooine, è arrivata un’altra notizia
“Anche tutte e 20 le tavole interne originali dell’albo – aggiunge l'artista - sono state acquistate dalla Lucasfilm”.E così in pochi giorni le 20 tavole sono partite da Lucca alla volta del quartier generale della Lucasfilm. [gallery size="medium" ids="9600,9601,9602,9603,9604"] Simone Bianchi non è una rivelazione, ma un'artista affermato che in USA raccoglie l'ammirazione di una vasta platea di fan, spesso disposti a sottoporsi allo stress di ore di fila pur di ottenere un suo autografo. Sue anche alcune tavole di Batman realizzate per DC Comics prima di passare nel team di Marvel Comics. “Sono na
to e cresciuto in una città che una volta l'anno diventa un polo di attrazione per tutto il mondo grazie a Lucca Comics & Games, il più grande festival dedicato al fumetto e ai giochiracconta ancora Simone Bianchi –
e da sempre ho coltivato la mia passione per quest'arte. Il prossimo anno festeggerò i 10 anni di collaborazione con la Marvel, alla quale sono legato in esclusiva dal 2006, con un grande evento”.In novembre è uscita in Italia un'artist edition, in versione deluxe, proprio con la storia di Guerre Stellari #7, per la Panini Comics, che ha anche celebrato l'artista lucchese con un'antologia dedicata alla sua carriera, divisa in 3 volumi, raccolti in un cofanetto.
