Twitter, è allarme: "uno stato ruba dati agli utenti"

Twitter | La lettera inviata agli utenti

lancia ufficialmente un allarme sulla: ci sarebbe addirittura uno stato che starebbe sponsorizzando il furto di dati personali. La comunicazione è stata inviata dal social network direttamente al gruppo (abbastanza nutrito) di utenti sotto attacco: non si conoscono al momento dettagli sui possibili autori e chi siano coloro i quali sono stati presi di mira, ma è certo che l’obiettivo sia quello di prelevare loro indirizzi email e numeri di telefono. Insomma, nel momento in cui hanno ricevuto la comunicazione da parte di Twitter, gli utenti in questioni potrebbero aver già vista compromessa la propria privacy. La sicurezza di IP, indirizzi email e numeri di telefono è stata messa chiaramente a repentaglio e non è la prima volta che accade, nel caso specifico di Twitter. Nella lettera inviata agli utenti, la società specifica che siano in corso indagini sull’accaduto, mentre lo stato di allerta viene innalzato al massimo livello. Già nel 2012, il social network dei cinguettii aveva avvertito i proprio utenti dalla presenza di possibili falle nel sistema con conseguente furto di dati sensibili a circa 200mila utenti. A differenza di allora, però, in questo caso si parla addirittura del coinvolgimento di uno Stato. Gli avvisi da parte di Twitter alle potenziali vittime sono partiti venerdì scorso e gli invii sono continuati nel corso del weekend. A preoccupare particolarmente la società è il fatto che trattandosi di hacker assoldati da uno stato, hanno a disposizione tecniche e strumenti più sofisticati. Stando a quanto riportato dal ‘Financial Times’, il primo giornale a riportare la notizia, l’attacco in questione sarebbe parte di una più ampia operazione di spionaggio, con lo scopo di appropriarsi di dati e materiali protetti da proprietà intellettuale. Nel recente passato, il Syrian Electronic Army aveva attaccato account Skype e social network di alcuni giornali per diffondere notizie false.