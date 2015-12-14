Caricamento...

Samsung Galaxy S7 si fa in 4... versioni

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2015

Samsung Galaxy S7 si fa in 4... versioni
Samsung Galaxy S7 si presenterà al mondo in ben quattro versioni. È quanto si legge su un dossier pubblicato dal sito coreano ‘ET News’. Secondo l’attendibile portale, che conosce molto bene le vicende dell’azienda ‘di casa’, Samsung starebbe già testando i primi prototipi di Galaxy S7. Uno di essi avrebbe nome in codice 'Project Lucky' e sarebbe disponibile sia con chipset Qualcomm sia Exynos: a meno di sorprese, dunque, dopo l’allontanamento per la produzione del Galaxy S6, Samsung torna a collaborare con Qualcomm. Le due varianti in test avrebbero un chipset Exynos 8890 e l’altra il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 820 ed entrambi sembrano avere lo slot per scheda microSD per l’espansione della memoria in dotazione. Attenzione, però, perché non finisce qui: secondo quanto già pubblicato da ‘Sammobile’ nel mese di ottobre, le versioni di Samsung Galaxy S7 potrebbero essere addirittura tre, con una che monterebbe il chipset Exynos 7422, quello che avremmo dovuto vedere sul Galaxy Note 5, ma solo per il mercato indiano. La variante con il chip Exynos 8890, invece, dovrebbe essere destinata ai mercati di Corea, Giappone ed Europa. Quella con il chip Snapdragon 820, infine, sarebbe destinata a Cina e Stati Uniti. Si tratterebbe sostanzialmente della prima volta in cui Samsung lancia un top di gamma in tre varianti con tre chip diversi, ma occhio perché c’è un’altra sorpresa dietro l’angolo.

Samsung Galaxy S7: le 4 varianti

Le varianti del nuovo top di gamma coreano, infatti, potrebbero essere addirittura quattro: Galaxy S7, Galaxy S7 Plus, Galaxy Edge S7 e Galaxy S7 Edge Plus. Insomma, un passo ulteriore rispetto all’attuale prodotto di punta Samsung, ossia il Galaxy S6, già disponibile in tre varianti. Non è scontato, però, che tutte le varianti siano lanciate nello stesso momento: l’ipotesi più accreditata è che Samsung lanci il Galaxy S7 in due versioni subito, per poi presentare altre due varianti magari la prossima estate. Quanto alle caratteristiche tecniche, secondo un indiscrezioni relative al rilascio di brevetti, il Galaxy S7 dovrebbe avere una funzione simile al 3D Touch, in grado di riconoscere la quantità di pressione per impartire determinati comandi. La tecnologia alla base dovrebbe essere quella dell’azienda ClearForce, con la quale è stata stretta da tempo una partnership commerciale. Inoltre, secondo quanto si legge su ‘Sammobile’, il Galaxy S7 dovrebbe essere disponibile con una porta USB di tipo C al posto della microUSB standard. Una soluzione che consentirebbe di ricaricare più velocemente la batteria. Quanto allo schermo, secondo SamMobile, il Samsung Galaxy S7 sarà disponibile in una versione con display piatto, ma anche in una variante con display dual-edge curvo sui lati. Sul retro, invece, dovrebbe esserci una doppia fotocamera, una soluzione già adottata dalla concorrenza per HTC One M8 e Huawei Honor 6 Plus. Il corpo dovrebbe essere costruito in lega di magnesio combinato al vetro per una maggiore robustezza e al contempo una migliore sensazione al tatto. Infine, attenzione al comparto audio, che dovrebbe garantire una qualità nettamente superiore ai precedenti smartphone Samsung. Lo schermo sarà da 6 pollici e le misure dovrebbero essere approssimativamente 163,32 x 82,01 x 7,82 millimetri. Considerato che rispetto ai precedenti top di gamma Samsung la lavorazione è iniziata circa 2-3 mesi prima, dovrebbe essere gennaio 2016 (inizialmente si era pensato addirittura a Natale 2015) il mese nel quale il Galaxy S7 vedrà finalmente la luce. Al massimo, si potrebbe slittare a febbraio, alla vigilia del MWC 2016.
