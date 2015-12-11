Google Play Music, nuovo abbonamento per le famiglie
di Redazione
11/12/2015
Google aveva già annunciato in Settembre di avere in cantiere un abbonamento dedicato alle famiglie per fruire di Play Music con un prezzo vantaggioso. Oggi l'annuncio ufficiale che indica prezzi e modalità per il nuovo abbonamento. Gruppi di sei persone appartenenti allo stesso nucleo familiare potranno condividere lo stesso abbonamento a Play Music ad un prezzo di 14.99$ al mese. L'abbonamento include l'accesso senza pubblicità a 35 milioni di brani on demand. Gli utenti saranno totalmente indipendenti fra loro e potranno impostare le proprie preferenze e playlist in totale autonomia. I due concorrenti di Google Play Music offrono abbonamenti simili. Apple Music edizione famiglia ha un costo di 14.99$ per gruppi di sei persone, esattamente come Google Play Music. Meno conveniente Spotify che offre un abbonamento a 14.99$ al mese per gruppi di due persone e 5$ in più per ogni persona aggiuntiva. Google Play Music edizione famiglia, inoltre consente di accedere a Youtube Red ovvero ai servizi di Youtube senza pubblicità, infine sblocca tutte le funzionalità dell'App Youtube Music appena lanciata. In definitiva Google Play Music è decisamente una scelta economicamente conveniente rispetto ai concorrenti. L'abbonamento per le famiglie sarà attivo su Android a partire da questa settimana. Non ci sono ancora notizie riguardo alla possibilità di abbonarsi via iOS. L'Italia inizialmente rimarrà esclusa dal servizio. I paesi che potranno disporre della nuova forma di abbonamento per le famiglie, almeno nella fase iniziale saranno: America, Inghilterra, Australia, Francia, Germania. Gli altri paesi inclusa l'Italia saranno aggiunti in seguito, tuttavia non è ancora stata ufficializzata una data.
