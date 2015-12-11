Facebook offline: presto commenti e news anche senza connessione

"Per esempio, se si vede un post sul fidanzamento di un amico quando non sei connesso a Internet, è possibile comporre un commento di congratulazioni, e apparirà sul suo post quando si è di nuovo online. Come prossimo passo per migliorare le esperienze della gente sulle connessioni internet lente - continua il post sul blog ufficiale - , stiamo lavorando a diverse modifiche che si integreranno in modo più efficiente nelle storie rilevanti in News Feed quando si è connessi ad una connessione lenta, permettendo anche di comporre commenti sui messaggi quando si è offline".

"La nostra missione con News Feed - continua il post di Facebook - è connettere le persone con le storie che contano di più per loro, ma se la gente non carica News Feed a causa di connessioni internet lente, non possiamo mostrare loro le storie più rilevanti. Le persone si stanno connettendo ad un ritmo impressionante nei mercati emergenti, e in molti casi si connettono dal cellulare tramite le connessioni 2G. Per migliorare News Feed in modo che funzioni senza problemi e velocemente per le persone in tutte le parti del mondo, ci siamo concentrati sulla progettazione o prescindere dal dispositivo o connessione di rete".

Facebook offline pensato per connessioni lente

"Ogni volta che qualcuno carica News Feed, recuperiamo le più recenti e più importanti storie per ogni persona. Ma la maggior parte delle persone non scorrono tutte le storie quando guardano News Feed. In passato, in caso di connessione internet scarsa o alcuna connessione, poteva essere necessario attendere tempo prima di vedere storie aprendo News Feed. Ora stiamo testando un aggiornamento in cui scarichiamo tante storie sul telefono non ancora viste, e le classifichiamo in base alla loro rilevanza. In questo modo possiamo visualizzare subito le storie importanti non ancora viste, invece di mostrare l'icona del caricamento mentre si attende di aprire nuove storie. Quando sono disponibili nuove storie dal server quando si è di nuovo online, le carichiamo e riclassifichiamo. Questi cambiamenti aiutano chi si trova ad avere una connessione internet lenta - anche quelli la cui connettività di rete è generalmente buona, ma che hanno connessioni intermittenti in luoghi come sottopassaggi e tunnel, o in grandi eventi. Siamo entusiasti di continuare a migliorare News Feed per tutti - conclude il post - , non importa la velocità di connessione o dispositivo."

anche senza connessione? Proprio così: lo annuncia ufficialmente il social network, che spiega come presso il proprio quartier generale sia stia testando una nuova funzione che consentirà agli utenti di pubblicare commenti e leggere notizie anche quando gli stessi non dispongono di una connessione ad Internet. Semplificando, il commento sarà congelato nella memoria del proprio dispositivo e pubblicato appena si tornerà online. In analogo modo, sarà possibile che compaiano nella News Feed notizie precedentemente sfuggite, anche se si è offline. Si tratta di una piccola ma significativa rivoluzione per il social network di Mark Zuckerberg. Facebook, infatti, ha puntualizzato alcuni aspetti delle nuova funzionalità:Si tratta sostanzialmente del passo successivo alla possibilità di mettere Mi Piace e condividere post in modalità offline, funzione che Facebook ha implementato ormai da diverso tempo. Insomma, la possibilità di scrivere un commento offline e pubblicarlo appena connessi, viene in soccorso anche di chi ha connessioni lente. Esattamente come la possibilità di leggere notizie della News Feed che potevano essere precedentemente sfuggite:La direzione intrapresa per la visualizzazione delle notizie, dunque, è stata dettata dalla volontà di non far ‘perdere’ contenuti agli utenti: una volta connesso, infatti, il dispositivo scaricherà una sorta di archivio di contenuti, che saranno mostrati nel corso della giornata anche se il dispositivo dell’utente sarà privo di connessione. L’aggiornamento che introdurrà le importanti novità di Facebook offline, sarà disponibile tramite l’app mobile nei prossimi mesi, ma non è ancora dato sapere la tempistica precisa né la piattaforma da cui si inizierà: iOS, Android o entrambe?