Apple "il meglio del 2015" la classifica dei migliori contenuti su iTunes
di Redazione
10/12/2015
Apple pubblica "Il meglio del 2015", la speciale classifica che mette in file le migliori app, giochi, musica, film, libri per l'anno che sta per concludersi. Ad aggiudicarsi il titolo di App dell'Anno per iPhone è stata "Periscope", l'applicazione per il live streaming acquistata da Twitter e sulla quale tutti gli analisti puntano forte per i prossimi anni come servizio per la diramazione delle notizie video in tempo reale. Almeno fino ad ora i numeri non hanno completamente premiato Periscope, che tuttavia è un servizio ancora giovane e ricco di potenzialità. Per adesso intanto conquista il primo posto nelle App migliori del 2015 su iTunes nella categoria iPhone. Per iPad si aggiudica il primo posto The Robot Factory, mentre il primo posto per l'ultimo nato Apple Watch se lo aggiudica Dark Sky. Se si considera il solo mercato italiano, Periscope lascia il primo posto ad Enlight, chiaro segnale di quanto l'Italia segua trend del tutto differenti a quelli Americani. Fra le app più innovative si aggiudicano il primo posto sia nella categoria iPhone sia nella categoria iPad due app italiane, rispettivamente Quokky e Sellf. Quokky implementa un cloud intelligente in grado di taggare i documenti per tipologia, e poterli dunque organizzare in modo da essere ritrovati facilmente. Sellf è un gestore del tempo che riunisce in unico punto tutti gli impegni, le riunioni e gli appuntamenti di lavoro dialogando con i vari servizi utilizzati dagli utenti. Ecco le classifiche per il mercato italiano: Best Of 2015 iPhone App dell'anno: Enlight Secondo posto App dell'anno: Captain Train Gioco dell'anno: Lara Croft GO Secondo posto gioco dell'anno: Fallout Shelter App più innovativa: Quokky Gioco più innovativo: Dark Echo Best Of 2015 iPad App dell'anno: Airbnb Secondo posto App dell'anno: The Robot Factory Gioco dell'anno: Prune Secondo posto gioco dell'anno: Transistor App più innovative: Sellf Gioco più innovative: Dark Echo Best Of 2015 - Film Miglior Blockbuster: Kingsman: The Secret Service Miglior Film per la Famiglia: Big Hero 6 Miglior Regista: Mad Max: Fury Road (George Miller) Migliore Scoperta: Se Dio vuole di Edoardo Falcone Best Of 2015 - Libri Migliore in Misteri e Gialli: La pietà dell'acqua, Antonio Fusco Migliore Fiction e Letteratura: Il miniaturista, Jessie Burton Migliore Sentimentale: Non mi piaci ma ti amo, Cecile Bertod Migliore Non Fiction: L'intestino felice, Giulia Enders Best Of 2015 - Musica Migliore Artista: J-AX Miglior Album: Naif, Malika Ayane Migliore Canzone: Magnifico (ft. Francesca Michielin), Fedez Migliore Nuovo Artista: Benji & Fede
