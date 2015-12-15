Star Wars: Il Risveglio della Forza nei cinema in Italia
di Redazione
15/12/2015
Star Wars: Il Risveglio della Forza, debutta il 16 Dicembre 2015 nei cinema italiani, in anticipo rispetto agli USA dove arriverà Venerdì 18 Dicembre. Prima che il fotogramma numero uno faccia la sua comparsa sul grande schermo c'è già febbre da Guerre Stellari. Fuori dai cinema, in fila ai botteghini, i fan sono già pronti ad accaparrarsi i primi biglietti e non sono pochi coloro che circolano per strada indossando la maschera da Darth Vader o da Yoda in preda ad un cosplayer collettivo e qualche volta inconsapevole. In Italia Disney prevede 850 copie, ma le cifre potrebbero subire un ritocco già nella giornata di domani. Nel frattempo gli analisti di tutto il mondo sono pronti a scommettere che Star Wars Il Risveglio della Forza batterà tutti i record di incasso di sempre. E non sono solo gli analisti a scommettere, i bookmaker sono pronti a restituire 1.50 volte la posta se il film di George Lucas risulterà il film dal maggior incasso di sempre e a 1.15 se il il film risulterà quello con il maggior incasso nel primo weekend di uscita. E tanto per misurare ancora una volta qual'è la portata dell'evento, il merchandising intorno al film ha fatto registrare un aumento del 170% rispetto al 2014, con la Lego che aumenta di quasi il 13% la sua quota.
Il cast di Star Wars: il risveglio della forzaIl nuovo episodio di Star Wars il risveglio della forza è prodotto dalla Bad Robot Productions, dalla Lucas Film e dalla Walt Disney Pictures. George Lucas ha affidato questa volta la regia del film a J.J. Abrams, fondatore di Bad Robot e già regista di Super 8 e Into the Darkness - Star Trek. Il Cast vede il ritorno di Harrison Ford nei panni di Ian Solo, Mark Hamill darà vita al personaggio di Luke Skywalker, mentre Leila Organa sarà interpretata da Carrie Fisher. Ruoli di primo piano anche per Adam Driver interprete di Kylo Ren, Daisly Ridley che sarà Rey e Finn interpretato da John Boyega. Non si possono non citare C-3PO interpretato da Anthony Daniels e Chewbecca interpretato da Peter Mayhew.
Ambientazione e TramaL'anteprima del film è stato affidata al trailer pubblicato a Novembre del 2014. In realtà la trama resta ancora blindata. Le indiscreszioni e illazioni fatte al momento dell'uscita del trailer raccontano di un'ambientazione circa 30 anni dopo gli eventi de il Ritorno dello Jedi. Possibile che il film si sviluppi intorno alla ricerca di Luke Skywalker scomparso, ma per adesso nessuna certezza. Gli unici pochi fortunati che potrebbero svelare qualche segreto, sono i pochi vip che hanno assistito a Los Angeles all'anteprima del film il 14 dicembre a Los Angeles
Cosa ne pensa chi lo ha vistoIn realtà, a vederlo sono stati i soli pochi eletti presenti a Los Angeles. Tuttavia Disney ha chiesto di non pubblicare recensioni sul film fino alla data di domani, per cui è difficile ottenere notizie dalla critica. Tuttavia qualcuno non ha resistito a pubblicare qualche tweet o rilasciare qualche dichiarazione. Ad esempio Shonda Rhimes creatrice di Grey's Anatomy ha scritto: https://twitter.com/shondarhimes/status/676658926146813953 Che equivale a qualcosa del tipo: "Cavolo, questo Star Wars Il risveglio della Forsa è decisamente bello in stile con la vecchia scuola" Rainn Wilson attore noto per le serie tv Six Feet Under ha tweettato: https://twitter.com/rainnwilson/status/676643291077603328 meno entusiasta, ma rassicurante il tweet di Adam B. Vary critico di BuzzFeed https://twitter.com/adambvary/status/676638625518358532
