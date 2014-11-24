Star Wars Episodio 7 trailer atteso per Venerdì 28 Novembre
di Redazione
24/11/2014
Star Wars "il risveglio della forza", ne avevamo parlato qui e anche qui. Sarà uno degli eventi cinematografici del 2015. Già da tempo tuttavia si inseguono i rumors e le indiscrezioni sul film. Sicuramente non ne saremo delusi e altrettanto sicuramente niente sarà come ce lo immaginiamo. Venerdì 28 Novembre potremmo avere qualche certezza in più. A quanto pare infatti un trailer ufficiale farà la sua comparsa in alcuni cinema selezionati. Se miracolosamente arriverà anche sulle pagine di internet, questo è tutto da vedere, è invece certo che sarà lungo 88 secondi. Questa ennesima rivelazione su Star Wars il risveglio della forza, nasce questa mattina da un Leak tirato fuori addirittura da "Regal Entertainment Group", mica pizza e fichi, ma una delle catene di cinema più importanti del mondo. Regal stamattina ha tirato fuori un post, poi prontamente ritirato, in cui mostrava un elenco di nove cinema che avrebbero proiettato il trailer fra il 28 e il 30 Novembre. La risposta di JJ Abrams non si è fatta aspettare e su twitter ha cinguettato: "Una piccola preview di ciò a cui stiamo lavorando - sarà proiettata Venerdì in alcuni teatri selezionati"
Dal tweet appare chiaro che il trailer durerà 88 secondi. Ora, quello che tutti sperano è che il trailer non rimanga confinato ad alcune sale selezionate ma che invece faccia la sua comparsa sul web in breve tempo.
THANKSGIVING pic.twitter.com/46811BgWiF— Bad Robot (@bad_robot) 24 Novembre 2014
