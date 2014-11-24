Home Cinema e Fumetti Il trailer per Jurassic World è quasi pronto

Il trailer per Jurassic World è quasi pronto

di Redazione 24/11/2014

C'è grande attesa per Jurassic World, nuovo episodio della saga cinematografica ideata da Steven Spielberg e Michael Crichton. I fan attendono frementi di vedere nuovi dinosauri, enormi felini preistorici e tuffarsi nelle avventure del parco dei divertimenti più pericoloso del cinema. Il film è atteso nelle sale per Giugno 2015. Gli affezionati degli effetti speciali sanno che Jurassic World per loro sarà una delizia da non perdere. Il trailer ufficiale sarà rilasciato soltanto Giovedì ma una fila virtuale bussa già alle porte di Youtube per essere fra i primi a gustare le scene del nuovo film. Tanto che è stato già rilasciato un pre-trailer che ha l'effetto di innalzare ancora di più la suspance per i fan. In attesa di gustare il trailer ufficiale nel frattempo potete godervi questi 20 secondi di pre-trailer: [youtube http://youtu.be/bvu-zlR5A8Q]