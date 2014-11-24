Arriva Pantelligent la padella intelligente per non bruciare mai niente
di Redazione
24/11/2014
Pantelligent è una padella, e su questo non ci piove, ha l'aspetto di una padella, il manico di una padella e funziona come una padella. Ma a ben guardare è una Superpadella! Pantelligent ha inserito nel fondo un sensore di temperatura e nel manico un trasmettitore bluetooth. Si collega ad un'app e comunica la temperatura del fondo della padella. L'app vi avverte quando è tempo di girare il vostro pesce, quando la vostra carne sta per bruciarsi o quando è ora di servire una squisita frittura. L'app è dotata di centinaia di ricette già pronte e vi guida passo passo comunicando costantemente con la padella ad ottenere una cottura perfetta confrontando le temperature ottenute con quelle che sono associate alla ricetta prescelta. Se però nessuna delle ricette presente nell'app fosse di vostro gradimento, potete sempre scegliere il "freestyle", ovvero potete impostare nell'app un range di temperature a vostro piacimento di modo che la vostra padella possa avvisarvi quando il cibo raggiunge le soglie di temperatura desiderata. Pantelligent è attualmente un progetto su Kickstarter. Il costo per una padella Pantelligent è attualmente di 169$. Non proprio pochi per togliersi la soddisfdazione di cucinare un branzino perfetto o la bistecca dei vostri sogni, ma è anche vero che la buona attrezzatura di cucina spesso costa, i professionisti lo sanno già da tempo.
Articolo Precedente
Il trailer per Jurassic World è quasi pronto
Articolo Successivo
C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...