Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Arriva Pantelligent la padella intelligente per non bruciare mai niente

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Arriva Pantelligent la padella intelligente per non bruciare mai niente
Pantelligent è una padella, e su questo non ci piove, ha l'aspetto di una padella, il manico di una padella e funziona come una padella. Ma a ben guardare è una Superpadella! Pantelligent ha inserito nel fondo un sensore di temperatura e nel manico un trasmettitore bluetooth. Si collega ad un'app e comunica la temperatura del fondo della padella. L'app vi avverte quando è tempo di girare il vostro pesce, quando la vostra carne sta per bruciarsi o quando è ora di servire una squisita frittura. L'app è dotata di centinaia di ricette già pronte e vi guida passo passo comunicando costantemente con la padella ad ottenere una cottura perfetta confrontando le temperature ottenute con quelle che sono associate alla ricetta prescelta. Se però nessuna delle ricette presente nell'app fosse di vostro gradimento, potete sempre scegliere il "freestyle", ovvero potete impostare nell'app un range di temperature a vostro piacimento di modo che la vostra padella possa avvisarvi quando il cibo raggiunge le soglie di temperatura desiderata. Pantelligent è attualmente un progetto su Kickstarter. Il costo per una padella Pantelligent è attualmente di 169$. Non proprio pochi per togliersi la soddisfdazione di cucinare un branzino perfetto o la bistecca dei vostri sogni, ma è anche vero che la buona attrezzatura di cucina spesso costa, i professionisti lo sanno già da tempo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il trailer per Jurassic World è quasi pronto

Articolo Successivo

C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022