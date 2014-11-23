C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...
Anche se il mondo intero viaggia nella direzione dell'utilizzo di energia pulita, e anche se ogni giorno molti di noi si sforzano di utilizzare energia meno inquinante possibile, dobbiamo ammettere che ancora siamo tristemente legati al petrolio. È dura da mandar giù tuttavia è così. Perciò c'è una compagnia tedesca Sunfire GmbH che sta studiando una tecnologia che miscela acqua e diossido di carbonio per ottenere una sorta di petrolio sintetico. La notizia è riportata da CNET. Attenzione, non è una notizia che deve subito fare alzare il livello di collera nei confronti degli agenti inquinanti. Certamente non è neanche una notizia che possa rendere felici chi combatte contro l'inquinamento ma questo tipo di produzione potrebbe rappresentare uno stadio intermedio e più pulito rispetto ai metodi attuali, in attesa che le nuove forme di energia possano rimpiazzare il vecchio ed inquinante petrolio. Attualmente il sistema proposto da Sunfire ha una percentuale di efficienza intorno al 50% ma potrebbe rapidamente arrivare al 70 nei prossimi anni. Il prototipo è comunque lontano dall'essere in produzione e prima di poter diventare completamente utilizzabile dovrà passare tutti gli stadi burocratici e di controllo necessari
