Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...
Anche se il mondo intero viaggia nella direzione dell'utilizzo di energia pulita, e anche se ogni giorno molti di noi si sforzano di utilizzare energia meno inquinante possibile, dobbiamo ammettere che ancora siamo tristemente legati al petrolio. È dura da mandar giù tuttavia è così. Perciò c'è una compagnia tedesca Sunfire GmbH che sta studiando una tecnologia che miscela acqua e diossido di carbonio per ottenere una sorta di petrolio sintetico. La notizia è riportata da CNET. Attenzione, non è una notizia che deve subito fare alzare il livello di collera nei confronti degli agenti inquinanti. Certamente non è neanche una notizia che possa rendere felici chi combatte contro l'inquinamento ma questo tipo di produzione potrebbe rappresentare uno stadio intermedio e più pulito rispetto ai metodi attuali, in attesa che le nuove forme di energia possano rimpiazzare il vecchio ed inquinante petrolio. Attualmente il sistema proposto da Sunfire ha una percentuale di efficienza intorno al 50% ma potrebbe rapidamente arrivare al 70 nei prossimi anni. Il prototipo è comunque lontano dall'essere in produzione e prima di poter diventare completamente utilizzabile dovrà passare tutti gli stadi burocratici e di controllo necessari
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arriva Pantelligent la padella intelligente per non bruciare mai niente

Articolo Successivo

Samantha Cristoforetti parte oggi missione Futura

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

23/06/2019

Skill per Alexa: che cosa sono, come usarle e perchè sono importanti

Skill per Alexa: che cosa sono, come usarle e perchè sono importanti

31/12/2018

Mal di testa e cellulare: quale collegamento?

Mal di testa e cellulare: quale collegamento?

09/10/2018