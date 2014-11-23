Samantha Cristoforetti parte oggi missione Futura
Mi sono svegliata un po’ in anticipo dal pisolino programmato di 5 ore e non ha senso cercare di tornare a dormire, quindi eccomi qui, a condividere qualche pensiero prima di partire. I medici arriveranno fra circa 40 minuti per iniziare una serie di operazioni di igiene: prima di andare nello spazio sarò pulita come non lo sono mai stata, all’esterno e all’interno (se capite il messaggio, qui non entrerò nei dettagli). Ho preso il mio computer e sono tornata a letto. La mia ultima volta nel letto per molti mesi. Chissà se al mio corpo mancherà o se gli piacerà dormire in assenza di peso. Il pisolino è stato bizzarro: una parte del mio cervello stava sognando, un’altra parte era sveglia e mi guardava sognare. Ma è come sono stati gli ultimi giorni: una parte di me stava vivendo tutti gli eventi, gli incontri, le tradizioni dei giorni scorsi, e una parte di me stava quasi guardando scorrere un film.
Per tutti coloro che hanno voglia si seguire le imprese di Samantha nello spazio, il riferimento principale è Avamposto 42
Dalle 20.30 ore Italiana Asi TV, la TV dell'agenzia spaziale italiana trasmetterà le immagini della parenza di missione Futura, il diario di bordo della missione sarà invece disponibile qui
Chi volesse ascoltare un po' di musica con Samantha prima della partenza può accedere alla sua playlist su spotify
Thank you everybody for your support and enthusiasm. Time to go. Talk to you from space! #Futura42— Sam Cristoforetti (@AstroSamantha) 23 Novembre 2014
"Don't forget to play our #LaunchPadPlaylist along with us tonight around 30-40 min before launch."
