Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samantha Cristoforetti parte oggi missione Futura

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samantha Cristoforetti parte oggi missione Futura
La prima astronauta italiana Samantha Cristoforetti - @astrosamantha per chi la segue da qualche tempo, parte oggi alle ore 22.01 (ora italiana) dalla base russa di Baikonur, in Kazakhstan, a bordo della Souyz, direzione: Stazione Spaziale Internazionale. Samantha rimarrà nello spazio per circa sei mesi. Il tema scelto per i suoi esperimenti nello spazio è quello attualissimo dell'alimentazione. All'interno della Souyz, in condizioni di particolare stress per il corpo l'astronauta italiana studierà come cibo e corpo interagiscono fra loro e come determinati squilibri finiscano per creare le condizioni affinché, magari anche a lungo termine, nell'organismo insorgano determinate malattie. A poche ore dalla partenza Samantha scrive sul suo Blog:
Mi sono svegliata un po’ in anticipo dal pisolino programmato di 5 ore e non ha senso cercare di tornare a dormire, quindi eccomi qui, a condividere qualche pensiero prima di partire. I medici arriveranno fra circa 40 minuti per iniziare una serie di operazioni di igiene: prima di andare nello spazio sarò pulita come non lo sono mai stata, all’esterno e all’interno (se capite il messaggio, qui non entrerò nei dettagli). Ho preso il mio computer e sono tornata a letto. La mia ultima volta nel letto per molti mesi. Chissà se al mio corpo mancherà o se gli piacerà dormire in assenza di peso. Il pisolino è stato bizzarro: una parte del mio cervello stava sognando, un’altra parte era sveglia e mi guardava sognare. Ma è come sono stati gli ultimi giorni: una parte di me stava vivendo tutti gli eventi, gli incontri, le tradizioni dei giorni scorsi, e una parte di me stava quasi guardando scorrere un film.
Per tutti coloro che hanno voglia si seguire le imprese di Samantha nello spazio, il riferimento principale è Avamposto 42 Dalle 20.30 ore Italiana Asi TV, la TV dell'agenzia spaziale italiana trasmetterà le immagini della parenza di missione Futura, il diario di bordo della missione sarà invece disponibile qui Chi volesse ascoltare un po' di musica con Samantha prima della partenza può accedere alla sua playlist su spotify
"Don't forget to play our #LaunchPadPlaylist along with us tonight around 30-40 min before launch."
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

C'è una macchina che potrebbe trasformare acqua in petrolio...

Articolo Successivo

Il canone RAI costerà la metà e si pagherà con la bolletta

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

09/03/2021

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

13/02/2020

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

23/06/2019